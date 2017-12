FC Viitorul a spulberat Dinamo în „Ştefan cel Mare”

Echipa cu cel mai frumos fotbal din Liga 1, FC Viitorul, a dat o reprezentanţie de gală luni seară, la Bucureşti, pe stadionul „Dinamo” din Ştefan cel Mare, administrându-le celor de la Dinamo Bucureşti cea mai dură înfrângere din ultimele două decenii, scor 5-1 (Fl. Tănase 33-pen., Vl. Achim 64, 90+1, Aganovic 86, 90+2 / Gnohere 53). Partida din etapa a 16-a a început sub semnul tragediei petrecute vineri într-un club de noapte, fanii dinamovişti comemorându-i pe cei dispăruţi în cumplita tragedie printr-o coregrafie emoţionantă, în timp ce jucătorii echipei gazdă au intrat pe teren cu un banner cu următorul mesaj: „Prea multă durere şi prea mult chin/ Odihniţi-vă în pace lângă Cătălin!”

Marcaţi de cele întâmplate, fotbaliştii au intrat greu în joc şi prima ocazie importantă a apărut abia în min. 16, când S. Filip a tras pe lângă poarta constănţenilor. Şase minute mai târziu, a venit şi cea mai controversată fază a întâlnirii, după ce Gnohere a fost faultat de Rîmniceanu în suprafaţa de pedeapsă, dar centralul Cătălin Popa oprise deja jocul pentru o poziţie de ofsaid la Vojnovic, chiar dacă acesta nu a jucat mingea. În schimb, s-a arătat punctul cu var pentru echipa pregătită de Gheorghe Hagi, după ce Mevlja l-a faultat în careu, în postură de ultim apărător pe A. Chiţu, care se pregătea se reia în plasă mingea respinsă de I. Popescu, în urma unui şut trimis de I. Hagi. Mai mult, fundaşul dinamovist a văzut şi cartonaşul roşu, iar Fl. Tănase a executat perfect lovitura de pedeapsă, deschizând scorul în min. 33. La reluare, gazdele au început să preseze, căutând egalarea, cu toate că erau în inferioritate numerică, şi au reuşit să marcheze destul de rapid, în min. 53, după o gravă greşeală de arbitraj. Portarul Rîmniceanu a ieşit eronat la o centrare, Vojnovic a deviat pentru Gnohere, iar atacantul francez a trimis în plasă din poziţie de ofsaid.

FESTIVAL OFERIT DE CONSTĂNŢENI

Ultima jumătate de oră a reprezentat un adevărat recital dat de FC Viitorul, o lecţie de fotbal prin care trupa lui Gică Hagi a dovedit că este cea mai în formă echipă din campionat. Constănţenii au trecut în avantaj după o fază pornită cu un dribling superb al lui Fl. Tănase şi încheiată de Vl. Achim, în min. 64, mijlocaşul Viitorului trimiţând în plasă mingea respinsă de I. Popescu, după şutul lui Aganovic. A urmat apoi o serie de ratări, „bomba” lui Hagi fiind respinsă de sub transversală de portarul dinamovist, care a blocat şi mingea trimisă la firul ierbii de Aganovic, în timp ce un contraatac supranumeric s-a încheiat cu o centrare prea slabă pentru Fl. Cernat. Soarta celor trei puncte s-a decis definitiv cu patru minute înainte de final, când Benzar l-a servit perfect pe Aganovic şi croatul a trimis în plasă. În prelungiri, diferenţa pe tabela de marcaj a crescut după un şut senzaţional trimis de Vl. Achim de la aproximativ 30 de metri, iar scorul final a fost stabilit la faza următoare de Aganovic, care a trimis la colţul scurt, după ce scăpase singur cu portarul.

BUCURIE CU MĂSURĂ

Chiar dacă au câştigat într-o manieră entuziasmantă, jucătorii constănţeni au evitat să se bucure excesiv, cu gândul la victimele incediului de vineri. „Cheia meciului a fost jocul nostru superior, dar s-a simţit şi că Dinamo a jucat o oră în inferioritate numerică. Mă bucur că am marcat de două ori, mai ales că prima reuşită a venit când aveam mare nevoie. Suntem sus în clasament şi încercăm să ne menţinăm cât mai mult acolo. Am fost afectaţi de tragedia de vineri şi nu ne putem bucura pe deplin de victorie, pentru că sunt nişte zile triste”, a spus Vlad Achim. „Nu-i important cine marchează, ci faptul că am făcut un joc bun. După eliminare, jocul s-a schimbat şi am dominat clar. Nu ne gândim la titlul, dar ar fi bine dacă ar veni. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off”, a adăugat Adnan Aganovic. „Am pregătit meciul bine, am avut răbdare, am creat presiune şi au venit lucrurile bune. Ne-au ieşit toate, dar am avut şi şansă, pentru că Dinamo şi-a creat câteva ocazii periculoase. Am fost surprins când am primit gol, dar trebuia să le ridic moralul jucătorilor şi să le amintesc că avem un om în plus. Facem un fotbal colectiv foarte bun, ne respectăm principiile, iar victoriile ne dau încredere. Este un succes fantastic, dar ne pregătim deja pentru întâlnirea cu Astra”, a completat Gică Hagi.

Au evoluat - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): I. Popescu - Feussi, Puljic, Mevlja, S. Filip - Nedelcearu - C. Matei (74 Essombe), Vojnovic, I. Şerban, Palic - Gnohere (85 Van Haaren); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - I. Hagi (82 Nicoliţă), Fl. Tănase (78 R. Marin), A. Chiţu (74 Fl. Cernat). Cartonaşe galbene: Nedelcearu, I. Şerban, S. Filip / I. Filip, Boli. Au arbitrat: Cătălin Popa (Piteşti) - George Neacşu (Câmpulung Muscel) şi Andrei Constantinescu (Bucureşti).

Luni seară s-a mai disputat şi meciul FC Botoşani - ACS Poli Timişoara, scor 1-1 (Ivanovici 74 / Hernandez 45).

Clasament: 1. Astra 33p (golaveraj: 27-19), 2. FC VIITORUL 32p (31-14), 3. Pandurii 30p (21-14), 4. FC Steaua 27p (18-12), 5. ASA 25p (18-12), 6. Dinamo 24p (18-18), 7. Craiova 22p (18-14), 8. CFR* 20p (22-15), 9. Iași 19p (13-20), 10. Poli 15p (12-21), 11. Botoșani 13p (13-21), 12. Concordia 13p (15-24), 13. Voluntari 9p (11-25), 14. Petrolul* 4p (9-17). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

