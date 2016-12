FC Viitorul, performeră și în Cupa României

Considerată marea revelație a sezonului, FC Viitorul confirmă evoluția bună din campionat, unde ocupă locul secund, și în Cupa României, calificându-se în sferturile de finală ale competiției. Constănțenii au trecut în optimi, joi seară, de FC Botoșani, scor 1-0 (Cr. Ganea 51), și sunt convinși că, indiferent de adversarul din faza următoare, pot ajunge în ultimul act al întrecerii. „Nu contează cu cine vom juca mai departe. Trebuie să jucăm bine, să fim puternici, iar strategia noastră este să ne dominăm orice adversar și să fim noi cei care dictăm ritmul jocului. Dacă putem, bine, dacă nu, asta este. Echipa crește, jucătorii au din ce în ce mai mare încredere în ei, se simt puternici. Și eu mă simt la fel, pentru că așa m-am născut, dar este important să le transmit și lor acest lucru. Dacă rămânem cu picioarele pe pământ și cu experiența jucătorilor care ne-au lipsit, gen Nicoliță sau Cernat, putem și mai mult. A revenit și Țîru, avem mai multe alternative pe toate posturile și contează mult, pentru că vin meciurile grele împotriva unor adversari puternici, într-o perioadă scurtă”, a declarat managerul tehnic al grupării de pe litoral, Gheorghe Hagi.

INSPIRAȚIA LUI HAGI

Eroul partidei cu moldovenii a fost fundașul stânga Cristian Ganea, care a înscris cu un șut fenomenal, de la 35 de metri, direct în vinclu. „Când a semnat cu noi, i-am spus că este fundaș stânga, chiar dacă el juca atacant. I-am spus că aștept mai mult de la el în jumătatea adversă, pentru că în defesnivă era deja bun. I-am zis să tragă la poartă pentru are un șut bun, a făcut-o și i-a ieșit”, a explicat Hagi. „Prima repriză a fost echilibrată, cu ocazii de ambele părți, dar am început mai bine după pauză, a venit acea execuție, iar echipa și-a dat drumul la joc după gol. Am mai avut câteva încercări, dar ba a fost portarul, ba mingea s-a dus peste poartă, dar știam că trebuie să vină și golul. Jocul nostru este foarte ofensiv, iar fundașii laterali sunt extreme și sunt convins că vom mai înscrie, și eu, și Benzar”, a adăugat Cristi Ganea.

DERBY-UL CU DINAMO SE JOACĂ LUNI

Constănțenii nu au avut prea mult timp la dispoziție pentru a sărbători calificarea în sferturile Cupei României, întrucât îi așteaptă un meci foarte greu în campionat, unde vor întâlni luni, de la ora 20.30, în deplasare, pe Dinamo București, în etapa a 16-a a Ligii 1. „Jucăm împotriva unei echipe care are evoluții bune în acest sezon și va fi un meci frumos și deschis. Mergem să ne batem cu tradiția gazdelor, avem șansa noastră și trebuie să credem în ea, dar trebuie să jucăm foarte bine și să marcăm gol sau goluri, ca să obținem un rezultat bun. Vom vedea cine va fi mai inspirat și se va impune”, a spus Hagi. „Am legat trei victorii consecutive și mergem la Dinamo să dăm totul pe teren și să luăm cel puțin un punct”, a completat Cristi Ganea.

