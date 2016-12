FC Viitorul visează la finala Cupei României

Aflată pe locul secund în clasamentul Ligii 1, FC Viitorul îşi continuă parcursul bun şi în Cupa României, reuşind să se califice în sferturile de finală ale competiţiei, după ce a învins, joi seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Cr. Ganea 51), pe FC Botoşani, în optimile de finală. Constănţenii, care câştigaseră luni în faţa moldovenilor şi în campionat, scor 3-1, nu au făcut un joc prea strălucit în prima repriză, dar chiar şi aşaau avut prima ocazie, Nicoliţă trimiţând mingea pe lângă poartă, în min. 13, dintr-o poziţie favorabilă. Oaspeţii au replicat şase minute mai târziu, când D. Roman a scăpat singur, a încercat să-l lobeze pe Albuţ, dar portarul grupării de pe litoral a agăţat mingea cu vârfurile degetelor. După o nouă şarjă a gazdelor, irosită de Fl. Cernat, care s-a încurcat în driblinguri în careu, FC Botoşani a beneficiat de o nouă mare oportunitate de a deschide scorul, în min. 45, dar Cr. Ganea a repins din faţa porţii şutul puternic expediat de Brata.

Repriza secundă a început cu două voleuri în plasă laterală, mai întâi Ivanovici, apoi Benzar, însă momentul magic al jocului a venit în min. 51, atunci când Cr. Ganea a şutat senzaţional de la 35 de metri, în diagonală, direct în vinclu. Mult mai încrezători, elevii lui Gheorghe Hagi au preluat controlul partidei şi au mai avut două ocazii uriaşe, însă Fl. Tănase a luftat din faţa porţii, iar Benzar, scăpat singur, a tras în Pleşca. Ratările ar fi putut să-i coste pe constănţeni, dar D. Roman nu a putut să-l învingă pe Albuţ dintr-o poziţie ideală, în min. 82. În ultimele cinci minute, managerul tehnic al gazdelor l-a aruncat în luptă şi pe puştiul de doar 16 ani Denis Drăguş, care a încântat publicul cu tehnica sa. În ciuda eforturilor depuse de oaspeţi, scorul a rămas neschimbat şi FC Viitorul a avansat în faza următoare a întrecerii.

HAGI VREA MAI MULT

La final, Gheorghe Hagi s-a declarat mulţumit de faptul că echipa sa a depăşit oboseala acumulată în ultima perioadă şi a obţinut o nouă victorie. „Sunt fericit că ne-am calificat, pentru că este greu să joci din trei în trei zile, dar am demonstrat încă o dată că jucăm fotbal, mai ales după pauză. Prima repriză a fost mai slabă, pentru că nu am reuşit să ne impunem. Începem să ne gândim mai mult în această competiţie şi cred că am arătat şi în campionat că ne putem bate cu oricine”, a spus Hagi. „A fost un joc mai deschis decât în campionat, am fost mai agresivi şi incisivi, dar ne-a lipsit golul. Execuţia lui Ganea a fost fantastică, în stilul lui Roberto Carlos”, a declarat antrenorul moldovenilor, Cristian Pustai.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic): Albuţ - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Ţîru (46 Fl. Tănase),Vl. Achim- Nicoliţă, Cernat (75 Ciupe), Aganovic(85 Drăguş); FC Botoşani (antrenor Cristian Pustai): Pleşca - Patache, Cordoş, Miron, Popovici - Cucu - Ivanovici (67 Neziri), R. Costin (78 Batin), Bordeianu, Brata (75 Fulop) - D. Roman. Cartonaş galben: I. Filip.Au arbitrat: Viorel Cojocaru (Galaţi) - Andrei Constantinescu (Bucureşti) şi Adrian Mărginean (Aiud).

