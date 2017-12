FC Viitorul, egalată în prelungiri

Duelul dintre ASA Tg. Mureș și FC Viitorul, din etapa a 18-a a Ligii 1 la fotbal, care a avut loc duminică seară, la Cluj-Napoca, s-a încheiat nedecis, scor 2-2 (Brandan 12, Balaur 90+2 / Balaur 36-autogol, Aganovic 65), echipa antrenată de Gică Hagi scăpând printre degete victoria. ASA a deschis scorul în min. 12, prin Brandan care l-a păcălit pe Rîmniceanu dintr-o lovitură liberă acordată gratuit de arbitrul Radu Petrescu, la un duel între Mitrea și Jazvic. Stăncioiu a intervenit salvator la mingea șutată, în min. 27, de Florin Cernat, din lovitură liberă, dar nu a mai putut interveni la devierea lui Balaur, din min. 36, care a trimis mingea în propria poartă. Viitorul a preluat conducerea în urma reușitei spectaculoase a lui Aganovic, în min. 65, însă gazdele au egalat în prelungirile partidei, prin Balaur. Au evoluat pentru FC Viitorul: Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim (67 Dr. Nedelcu), I. Filip, Aganovic - Nicoliță, Fl. Cernat (cpt.) (78 I. Hagi), A. Chiţu (46 R. Marin).

Celelalte rezultate ale etapei a 18-a - vineri: Concordia Chiajna - CS U. Craiova 0-2 (Kay 25, A. Ivan 66); sâmbătă: CFR Cluj - CSMS Iaşi 0-0, Astra Giurgiu - ACS Poli Timișoara 2-2 (De Amorim 10, Budescu 88-pen. / Zicu 30, Curtean 68). Duminică seară, de la ora 20.30, va avea loc derby-ul Dinamo Bucureşti - FC Steaua Bucureşti. Luni sunt programate ultimele două întâlniri ale etapei: FC Botoşani - FC Voluntari (ora 18.00) și Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiești (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport.

Clasament: 1. Astra 37p (golaveraj: 31-22), 2. FC VIITORUL 33p (34-18), 3. FC Steaua 30p (23-15), 4. Pandurii 30p (21-15), 5. ASA 27p (21-15), 6. Dinamo 27p (19-18), 7. Craiova 26p (21-15), 8. Iași 23p (14-20), 9. CFR* 22p (24-17), 10. Poli 16p (14-24), 11. Concordia 14p (16-27), 12. Botoșani 13p (16-26), 13. Voluntari 10p (13-27), 14. Petrolul* 5p (10-18). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

Citește și:

Meci dificil pentru FC Viitorul