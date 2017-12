FC Viitorul II a dispus de Axiopolis cu 3-0

Cele două formații constănțene care vor lua startul în Liga a 3-a la fotbal, prevăzut pentru 26-27 august 2016, s-au întâlnit sâmbătă într-un joc de verificare, desfășurat pe stadionul Orășenesc din Ovidiu. FC Viitorul II a câștigat cu 3-0, prin golurile înscrise de Manole (minutul 24), Mățan (30, din penalty) și Alexe (90).

Au evoluat formațiile:

FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Dur-Bozoancă (60 Căbuz) - Boboc (20 A. Rusu), Băluță, Piciu, Panait - Ciobanu, Bg. Vasile (46 Neniță), Manole (75 Cicâldău) - Fotescu (46 Alexe), Cr. Ene (75 Stoica), Mățan (75 Cruceru)

Axiopolis (antrenor Vasile Enache): G. Celnicu - Metcher, Cl. Enache, Lefterică, C. Hristu - Moldoveanu, Buhuș, Benghea, M. Hristu (35 Moise) - Husein - Antip (46 Dumitrescu); după minutul 70 au mai fost introduși Nanu (portar), Rădoi, Regep și R. Ivan

„A fost un test util, chiar dacă nu am putut folosi mai mulți titulari, care ori sunt accidentați, ori au fost reținuți la serviciu. Din această cauză nici nu am reușit să cristalizăm o formulă de echipă stabilă, dar așa am putut să-i vedem la lucru și pe ceilalți jucători din lot”, a declarat Vasile Enache, care nu s-a putut baza sâmbătă pe Zaharia, Andreescu, Dogaru, A. Celnicu, G. Rusu sau I. Gheorghe. Lefterică, jucător care a contribuit la promovare, dar nu va putea evolua în turul campionatului, pentru că va fi plecat la un curs, a intrat sâmbătă în echipă din cauza efectivului redus!

Până la startul campionatului, FC Viitorul II va mai susține un joc de verificare la Slobozia, cu Unirea, miercuri, în timp ce Axiopolis va juca miercuri sau joi cu SSC Farul Constanța (Liga a IV-a).

