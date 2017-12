Federer a încheiat colaborarea cu Stefan Edberg

Roger Federer a încheiat, după doi ani, colaborarea cu antrenorul suedez Stefan Edberg, în staff-ul tenismanului elvețian, clasat pe locul 3 mondial, fiind cooptat fostul jucător croat Ivan Ljubicic. Totodată, în echipa lui Federer vor rămâne antrenorul Sverin Luthi, fizioterapeutul Daniel Troxler şi preparatorul fizic Pierre Paganini. „După doi ani plini de succese, vreau să îi mulţumesc lui Stefan Edberg, idolul meu din copilărie, pentru faptul că a fost de acord să se alăture echipei mele. A fost un vis devenit realitate. Deşi trebuia să fie numai pentru 2014, Stefan a fost de acord să extindem parteneriatul şi anul acesta, ceea ce am apreciat cu adevărat. M-a învăţat multe lucruri şi influenţa lui asupra jocului meu va rămâne. El va fi întotdeauna parte din echipa mea. Severin Luthi, cu care lucrez din 2008, va continua să fie antrenorul meu principal, ajutat de Ivan Ljubicic. Atât Daniel Troxler, fizioterapeutul meu, cât şi Pierre Paganini, de mult timp antrenorul meu de fitness, vor rămâne în cadrul echipei”, a afirmat Federer, într-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

La rândul său, Edberg, care a cucerit şase titluri de Mare Șlem ca jucător, a declarat că a petrecut doi ani superbi alături de elevul său. „După un extraordinar an 2014, am decis să mai lucrăm un an în plus, cu menţiunea că era ultimul. Cred că Roger are încă multe de făcut în tenis şi că poate câştiga turnee mari”, a afirmat Edberg.

Federer, care are în palmares 17 titluri de Mare Șlem, a lucrat cu Edberg din ianuarie 2014, câştigând 11 turnee în această perioadă, dintre care 6 în acest an. Elvețianul a ajuns în finala ultimei ediţii a US Open, pe care a pierdut-o în faţa sârbului Novak Djokovic, locul 1 ATP. Suedezul i-a îmbunătăţit lui Federer jocul de atac, mai ales stilul serviciu-vole. În vârstă de 34 de ani, Federer nu are gânduri de retragere, confirmând participarea la următoarele două ediţii ale turneului de la Stuttgart, din 2016 şi 2017.

