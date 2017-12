Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) şi revista „Avantaje” organizează, astăzi, cu începere de la ora 17.00, la sediul UDTTMR, seminarul cu tema „Femeia turco - tătară de succes: viaţa profesională versus viaţa familială. Se exclud? Se completează? Se reconciliază? Femei obişnuite cu poveşti neobişnuite”. La întrebări vor răspunde numeroase membre ale comunităţii care şi-au anunţat prezenţa, femei de succes în diferite domenii de activitate. De asemenea, vor participa şi oaspeţi de la Bucureşti, realizatoare şi cititoare ale revistei „Avantaje”, care vor încerca să cunoască, prin intermediul acestei acţiuni, femeia turco - tătară, atât prin prisma reuşitelor în viaţa profesională, cât şi în calitate de mame şi soţii.

În organizarea seminarului s-au implicat: redactorul-şef al revistei „Avantaje”, Daniela Palade Teodorescu, lector univ. dr. Denis Ibadula de la Universitatea „Ovidius”, preşedintele Organizaţiei de Femei a UDTTMR, Filiala Constanţa, Turchean Bari şi preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep.

„Este o plăcere şi o onoare, totodată, pentru noi să fim organizatori ai acestui seminar alături de revista „Avantaje”. Am răspuns fără rezerve propunerii de a fi gazdele evenimentului şi asta pentru că tema este una deosebit de interesantă şi importantă, atât pentru comunitatea noastră, cât şi pentru întreaga societate. În zilele noastre, când a devenit aproape un clişeu expresia egalitate între femei şi bărbaţi, când se vorbeşte tot mai des despre pierderea feminităţii ca urmare a implicării femeii în domenii de activitate frecventate până nu de mult numai de bărbaţi, când viaţa profesională lasă impresia că pune stăpânire tot mai mult pe femei în detrimentul celei de familie, sunt sigur că la acest seminar veţi descoperi o femeie nouă pentru mulţi, dar atât de apropiată nouă. Ne putem mândri, fără nicio rezervă, cu numeroase femei de succes care provin din rândul comunităţii noastre: medici, cadre didactice, femei de afaceri, ingineri, cercetători, personalităţi ale vieţii artistice, toate având însă un numitor comun şi în viaţa personală: păstrarea şi promovarea propriei identităţi, aspect deosebit de important pentru un etnic”, a declarat preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep. Acesta a adăugat: „Personal, pot spune că atât viaţa personală, cât şi ascensiunea mea profesională mi-au fost mereu marcate de femei. Începând cu mama mea, soţia şi cele două fiice şi continuând apoi cu profesoarele din anii de şcoală şi mai apoi de facultate, colaboratoarele alături de care am lucrat de-a lungul timpului, din partea tuturor am primit, la momentul potrivit, acea susţinere de care ai nevoie să reuşeşti în viaţă”.