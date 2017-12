Festivalul de Film de la Locarno a fost inaugurat de un film cu zombi

Filmul cu zombi "The girl with all the gifts", al britanicului Colm McCarthy, a inaugurat miercuri Festivalul Internațional de Film de la Locarno, în cadrul căruia vor fi difuzate peste 250 de producții cinematografice, în perioada 3 - 13 august, relatează EFE.

Prestigioasa competiție cinematografică, care se desfășoară din 1946 la Locarno, a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, iar organizatorii se așteaptă anul acesta la o participare de 150.000 de persoane.

În fiecare seară, aproximativ 8.000 de persoane vor asista la proiecții zilnice de filme în aer liber în Piazza di Locarno, alături de mii de spectatori așteptați să intre în sălile de cinema pentru a viziona filmele aflate în concurs.

În total 17 filme participă anul acesta la competiția internațională și aspiră să câștige prestigiosul trofeu "Leopardul de Aur", dotat cu un premiu de 90.000 de euro.

Printre filmele aflate în concurs se află și lungmetrajul "Inimi cicatrizate", în regia lui Radu Jude, care a fost selectat în competiția oficială și va fi prezentat în premieră mondială pe 7 august, dar și producția spaniolă "A lińa política", în regia lui Santos Díaz, alături de coproducția americano-portugheză-braziliană "An Aviation Field", sau cea greacă "Alepou".

La secțiunea internațională participă și filmul "Hermia &Helena", al regizorului argentinian stabilit în SUA, Matías Pińeiro, alături de coproducția elvețiano-argentiniană-qatareză "La idea de un lago". Regizoarea columbiano-canadiană Lina Rodríguez va prezenta la secțiunea "Cineasti del presente" al doilea său film, "Mańana a esta hora".

Festivalul Internațional de Film de la Locarno va prezenta și o amplă retrospectivă de filme germane realizate după al doilea război mondial (1943-1965). Un alt moment forte al festivalului va fi decernarea trofeului pentru întreaga carieră "Leopardul de Onoare" cineastului chiliano-francez, Alejandro Jodorowsky, care va dialoga cu publicul.

Marea piață din Locarno va fi prilej de întâlnire a unor vedete precum actrița franceză Isabelle Huppert, sau regizorul britanic Ken Loach, care se prezintă la festival cu filmul său "I, Daniel Blake", care a câștigat marele premiu Palme d'Or anul acesta la Cannes.