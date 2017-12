Festivalul Stufstock 2009, organizat „pe fugă”

Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Stufstock (3-5 septembrie), care, anul acesta, va avea loc la Vama Veche, a fost organizată „un pic pe fugă”, după cum au declarat organizatorii, ieri, într-o conferinţă de presă, însă evenimentul s-a întors la tradiţia primelor ediţii, cu scenă pe plajă şi intrarea liberă. „Stufstock-ul de anul acesta e făcut un pic pe fugă, pentru că am stat în expectativă în ceea ce priveşte finanţarea\", a declarat Valentino Rudolf, organizator al festivalului. „Era foarte greu să mai putem contacta formaţii din afară\", a mai spus el, explicînd astfel lipsa numelor internaţionale de pe afişul Stufstock 2009. „Anul acesta, intrarea va fi liberă. Ne mutăm înapoi pe plajă. Spectacolul se va desfăşura în zona de nord a intrării pe plaja din Vama Veche, pe o suprafaţă cu o lungime de 130 de metri liniari\", a mai explicat el. Astfel, cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Stufstock va fi una dedicată artiştilor şi muzicii româneşti. Organizatorii au decis ca scena principală să fie din nou pe plajă, revenind la farmecul vechilor ediţii.

Festivalul se va deschide, pe data de 3 septembrie, cu un concert aparte, o colaborare cu Mike Godoroja - proiectul „Balkanic Zeppelin\", care îi va avea ca invitaţi pe Marius Mihalache, Corneliu Stroe, alături de Dan Iliescu de la Timpuri Noi, Cezar Popescu, de la Viţa de Vie şi de grupul de muzică veche românească Trei Parale - un eveniment cultural inedit şi, în acelaşi timp, un show foarte popular şi accesibil. Plecînd de la celebrul album Page/ Plant „No Quarter\" şi trecînd prin esenţa de blues a anumitor piese din catalogul de aur al grupului Led Zeppelin, proiectul „Balkanic Zeppelin\" va prezenta o variantă etno-electrică a experienţei pe care au avut-o împreună. „Muzica Led Zeppelin este un teritoriu extrem de vast ca modalitate de expresie, deschis multor drumuri noi şi, mai ales, foarte actual\", a declarat Mike Godoroja. „Geniul muzical al celor patru Zeppelin a lăsat urmaşilor o moştenire muzicală deloc efemeră, din care şi-au tras seva, de-a lungul anilor, artişti din toată lumea\".

Timpuri Noi, Luna Amară, Kumm, E.M.I.L., Urma, The Amsterdams, Trooper, The Others, Rain District, printre trupele care vor cînta pentru vamaioţi

Pe aceeaşi scenă cu Balkanic Zeppelin, în deschidere, va urca The Others, una dintre trupele care au debutat la Stufstock, în 2007. „Funk-ul nu trebuie să fie singur, aşa că l-am însoţit cu jazz, reggae şi rock psihedelic. Rezultatul este un melanj aspru, pe alocuri, cald, prin altele, spun membrii trupei. În muzica lor se face remarcat, din primul moment, vocea feminină a Petrei Acker, cu un registru vocal ce acoperă aproape trei octave şi care are posibilitatea de a crea linii melodice ce te trec, inevitabil, prin stări pe care fie le intuieşti, fie sunt total neaşteptate.

Seara de 4 septembrie va fi deschisă de un concert extraordinar susţinut de Ovidiu Lipan Ţăndărică, alături de Fanfara 10 Prăjini. Şi de data aceasta, invitatul special al lui Ţăndărică este Stelu Enache. Finalul extraordinar al serii de 4 septembrie e undeva tîrziu în noapte, cînd Baniciu & Kappl, doi prieteni buni, două dintre cele mai importante personalităţi ale muzicii româneşti, doi protagonişti ai celei mai de seamă legende a rock-ului românesc, vin să cînte pentru vamaioţii de pe plaja Stufstock. Mircea Baniciu şi Josef (Ioji) Kappl contribuie la renaşterea unui spirit născut în anii \'70. Alături de colegii lor de trupă - Vladi Cnejevici (clape, voce), Teo Boar (chitară electrică şi acustică) şi Cristi Iorga (tobe) - Baniciu & Kappl îşi exprimă „marea bucurie de a participa la ediţia din 2009 a tradiţionalului festival Stufstock din Vama Veche”.

PhenomenON, o trupă ai cărei membri nu au mai mult de 17 ani, deschide seara de sîmbătă, 5 septembrie. PhenomenON a cîntat pe aceeaşi scenă cu trupe ca Viţa de Vie, Compact, Quartz, Ura de după Uşă, Old News, Blind Spirits, Alex Tomaselli Blues Band, Voodoo, Glissando, Experienced (Belgia), Zeroscape (Canada), Babylon Pression (Franţa) etc.

Stufstock va aduce pe cele două scene amenajate cele mai bune trupe româneşti de muzică rock ale momentului, care au susţinut concerte extraordinare pentru publicul Stufstock în ediţiile anterioare ale festivalului: Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara 10 Prăjini, invitat special Stelu Enache, Baniciu& Kappl, Timpuri Noi, Zdob şi Zdub, Celelalte Cuvinte, ZOB, Luna Amară, Kumm, E.M.I.L., Urma, The Amsterdams, Les Elephants Bizares, Trooper, The Others, Rain District, Deka Dens, Snails, DJ Sile şi proiectul „Balkanic Zeppelin\". Pe scena secundară, plasată la Goblins & Gulag, vor concerta trupe tinere, care nu au mai apărut pînă acum la Stufstock, dar şi trupe care au mai cîntat la ediţiile anterioare pe scena de tinere talente: Blood Print, EVO, Highlight Kenosis, Alternativ Quartet, Tep Zepi, Godmode, Pistol cu Capse, Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story, L\'orchestre Roche. Selecţia acestei scene a fost realizată de Mihnea Blidariu, de la Lună Amară şi de agenţia de management artistic Miau.

Primul Festival Stufstock a strîns pe plaja din Vama Veche, în anul 2003, peste 15.000 de spectatori. Stufstock 2 a cîştigat amploare, la eveniment participînd 30 de artişti şi formaţii de muzică rock, 150 de muzicieni, la 100.000 de waţi de sunet şi lumină. În total, au fost 18 ore de transmisie live şi 20.000 de oameni prezenţi. Stufstock 3 a bătut, însă, recordul înscris cu un an înainte - trei zile de concert live, 41 de trupe participante, şapte trupe internaţionale şi 30.000 de oameni. La Stufstock 4 au fost amenajate trei scene, pe care au concertat peste 40 de trupe, atît din România, cît şi din ţările vecine, eveniment la care au participat peste 10.000 de oameni. Stufstock 5 Greenfest a adus în Vama Veche 50 de trupe, în patru zile de festival, la care au participat 20.000 de oameni şi 100 de voluntari. Anul trecut, la Stufstock 6 au cîntat 50 de trupe, pe două scene, în faţa a circa 8.000 de oameni.

Printre trupele străine participante la ultimele trei ediţii se numără: Cradle of Filth, Toy Dolls, The Dandy Warhols, Defunkt, Kultur Shock, Air Traffic, Farfarello, dEUS, Apocalyptica.