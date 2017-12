Film de Radu Mihăileanu, nominalizat la Globurile de Aur

Lungmetrajul „Le concert / Concertul”, semnat de de Radu Mihăileanu, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film străin la cea de-a 68-a ediţie a Globurilor de Aur. Comedia „Le concert / Concertul” a avut premiera românească pe data de 20 noiembrie 2009, îl are în centru pe Andrei Filipov, dirijorul orchestrei Teatrului Balşoi şi cel mai mare dirijor din Uniunea Sovietică, concediat în plină glorie pentru că a refuzat să se despartă de muzicienii săi evrei. Treizeci de ani mai târziu, Andrei Filipov încă mai lucrează la Teatrul Balşoi, dar ca om de serviciu, când, într-o noapte, în timp ce curăţa biroul directorului în funcţie, sustrage un fax prin care orchestra rusă era invitată să cânte la Paris, la faimoasa sală Pleyel. Astfel, îşi cheamă foştii colegi pentru ca împreună să treacă drept membrii Orchestrei Balşoi. Lungmetrajul a fost filmat în proporţie de 60% în România, o săptămână la Moscova şi restul la Paris.

Echipa filmului „Le concert / Concertul” are în palmares două premii César, pentru sunet, respectiv pentru cea mai bună coloană sonoră. În plus, filmul în regia lui Radu Mihăileanu a primit patru trofee Gopo pentru Cel mai bun montaj, Cea mai bună muzică originală, Cea mai bună scenografie şi Cel mai bun machiaj şi coafură. La Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin au fost nominalizate „Biutiful” de Alejandro González Iñárritu, „The Edge” de Alexey Uchitel, „I am love” de Luca Guadagnino şi „In a Better World” de Susanne Bier. Anul trecut, Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin a revenit producţiei „Das Weisse Band / White Ribbon” de Michael Haneke.

Pe lista nominalizărilor se mai află lungmetrajele „Alice in Wonderland / Alice în Lumea Minunilor”, „Burlesque”, „Red”, „The Kids are Alright” şi „The Tourist / Turistul” la categoria Cea mai bună comedie sau musical. „Black Swan”, „Inception/ Începutul”, “The Social Network / Reţeaua socială”, „The King\'s Speech”, „The Fighter” au fost nominalizate la categoria Cel mai bun film dramatic. Mari favoriţi la premii sunt actorii britanici Colin Firth pentru „The King\'s Speech” la categoria Cel mai bun actorul într-un rol dramatic şi Christian Bale pentru „The Fighter” pentru Cel mai bun rol secundar. Premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol dramatic este disputat de Annette Bening pentru „The Kids Are All Right” şi Natalie Portman pentru „Black Swan”. La categoria rol secundar câştigătoarea va fi decisă dintre Amy Adams şi Melissa Leo pentru rolurile din „The Fighter”, Helena Bonham Carter pentru „The King\'s Speech” şi debutanta de 14 ani Hailee Steinfeld pentru „True Grit”. Robert De Niro, de opt ori nominalizat la premiile Globul de Aur, pe care l-a şi primit o dată pentru rolul memorabil din „Raging Bull / Taurul furios”, va primi Premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră.

Gala premiilor Globul de Aur va avea loc pe 16 ianuarie, la Los Angeles. Decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood, premiile Globul de Aur nu anticipează neapărat câştigătorii galei premiilor Oscar, dar pot, totuşi, să fixeze anumite jaloane pe drumul către râvnitele distincţii acordate de Academia de Film americană. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 25 ianuarie, iar gala premiilor Academiei de film americane va avea loc pe 27 februarie.