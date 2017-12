Filmul „Inimi cicatrizate”, regizat de Radu Jude, finanțat de Eurimages

Proiectul cinematografic „Inimi cicatrizate / Scarred Hearts”, al lui Radu Jude, se numără printre cele 24 de coproducţii care au primit o finanţare totală de 5.314.426 de euro la cea de-a 141-a sesiune Eurimages, care s-a desfăşurat în perioada 7-11 decembrie, la Ljubljana. Filmul, o coproducţie România - Germania, are la bază textele autobiografice ale scriitorului român de origine evreiască Max Blecher (1909-1938), care a murit la numai 29 de ani, de o boală cumplită: tuberculoză la coloana verterbrală sau Morbul lui Pott. Tânărul scriitor și-a descris suferințele în patru lucrări: „Corp transparent”, „Întâmplări din irealitatea imediată”, „Inimi cicatrizate” și „Vizuina luminată: jurnal de sanatoriu”.

„Inimi Cicatrizate / Scarred Hearts” este unul dintre cele 18 lungmetraje de ficţiune alese de conducerea Eurimages pentru a primi finanţare, alături de proiecte din ţări precum Franţa, Spania, Elveţia şi Slovacia. Proiectul a primit de la Eurimages suma de 160.000 de euro. Filmări pentru „Inimi cicatrizate” au avut loc și în județul Constanța, Max Blecher fiind internat și la Sanatoriul de la Techirghiol.

Eurimages, fondul Consiliului Europei pentru sprijinul producţiei, distribuţiei şi exploatării operelor cinematografice europene, a fost creat în 1988. În sesiunile anterioare, alte producții românești au primit finanțare: „Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer - 254.000 de euro, „Fotografii de familie / Recycling feelings”, de Cristian Mungiu - 300.000 de euro, „Nu mă atinge-mă / Touch me not” al Adinei Pintilie - 160.000 de euro, „6,9 pe scara Richter / 6,9 on the Richter Scale”, de Nae Caranfil - 150.000 de euro, şi „Câini / Dogs”, de Bogdan Mirică - 140.000 de euro.

