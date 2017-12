Finanţele publice din România ar putea face faţă unui şoc economic

Probabilitatea unui şoc după perioada de creştere economică rapidă, însoţită de dezechilibre, este relativ redusă în România şi alte ţări europene emergente, iar finanţele publice româneşti nu ar fi afectate semnificativ nici măcar în cazul celui mai nefavorabil scenariu, spun analiştii Moody's. Agenţia de evaluare financiară a elaborat un raport privind statele din Europa Centrală şi de Est şi posibilitatea ca economiile acestora să înregistreze o "aterizare dură", după creşterea puternică şi accentuarea dezechilibrelor macroeconomice. "Problemele care afectează România, Bulgaria şi ţările Baltice reflectă o parte din durerile creşterii unor noi state membre UE. Deficitele de cont curent ridicate sînt finanţate din ce în ce mai mult prin datoria externă, o mare parte pe termen scurt. În statele unde există consiliu monetar, acesta împiedică efectuarea ajustărilor prin fluctuaţiile de curs", a declarat Kenneth Orchard, vicepreşedinte adjunct al Moody's, autor al raportului.

El consideră însă mai probabilă o stagnare economică, cu atenuarea treptată a dezechilibrelor, decît o criză. Statele menţionate au niveluri scăzute ale datoriei publice, iar analizele de rezistenţă la şocuri arată o capacitate bună de a face faţă presiunilor. În cazul României, datoria publică reprezintă 14% din PIB şi aprox. 45% din veniturile bugetare. Deficitul de cont curent este estimat la 10,7% din PIB în acest an, faţă de 10,3% anul trecut. În cel mai nefavorabil scenariu, cu o probabilitate extrem de redusă, datoria publică a României ar creşte la 35%, pînă în 2010, nivel considerat însă normal, comparabil cu al ţărilor din regiune şi din aceeaşi categorie de rating ("Baa3"). De asemenea, eficienţa instituţională s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani, potrivit datelor Băncii Mondiale, contribuind la creşterea transparenţei şi a predictibilităţii şi, implicit, a încrederii şi stabilităţii economice, se spune în raport. Sistemul bancar este solid, astfel că nu prezintă riscurile accentuării unei eventuale crize. Media ratingurilor de soliditate financiară acordate de Moody's băncilor-mamă ale celor mai mari patru instituţii de credit din România este "B minus", peste media din Letonia, Lituania şi Bulgaria ("C plus").