Firmă specializată pentru transportul bolnavilor dializaţi

Nu peste mult timp, pacienţii care necesită dializă vor beneficia de transport specializat, asta după ce conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a organizat o licitaţie pentru a selecta o firmă specializată. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că s-au înscris două firme, respectiv „BGS” şi „Andalex”, urmând ca, în scurt timp, să se ia o decizie în funcţie de oferte. „Firma Andalex a depus o contestaţie înainte de licitaţie, precizând că una dintre condiţiile impuse de noi a fost dură, respectiv posibilitatea de a transporta bolnavii şi pe calea aerului, fie să existe un contract cu o firmă specializată, fie că firma deţine un mijloc de transport aerian”, a declarat managerul SCJU. Dr. Căpăţână nu mai doreşte să întâmpine dificultăţi în ceea ce priveşte transportul bolnavilor, în special iarna, când multe drumuri din judeţ devin impracticabile. „Din această cauză am fost nevoiţi să spitalizăm bolnavii şi câte zece zile, cheltuielile fiind astfel uriaşe”, spune dr. Căpăţână. Unui bolnav de dializă îi sunt alocaţi câte 120 de euro pe şedinţă (fiind incluse transportul, materialele sanitare, dializa etc.). În prezent, Centrul de dializă din cadrul SCJU are în evidenţă aprox. 40 de bolnavi, potrivit medicului coordonator Bogdan Câmpineanu, cu menţiunea că fiecare bolnav beneficiază de câte trei şedinţe lunar.