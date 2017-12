Fiscul, greu de contestat

07:11:39 / 18 Septembrie 2016

doar 11%

Ce vor sa spuna? Ca un procent de abuzuri de pana in 20% ei au voie sa faca. Nu e prea mult. Prin compensatie, ar trebui ca si contribuabilul sa fie lasat sa greseasca un acelasi procent. Dar nu se intampla asa. "Sa abuzam pe seama platitorului de taxe 100%, ca in instanta procentajul va scadea sub 20%." Si sa nu iti vina sa spargi niste caschete neprofesioniste?