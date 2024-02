Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills canta la Bucuresti pe 4 iulie

Five Finger Death Punchvor canta in premiera in Romania pe 4 iulie 2024 la Romexpo, in Pavilionul Central, unde vom sarbatori 20 ani de METALHEAD in Romania. Invitati sunt americanii de laIce Nine Kills.

Five Finger Death Punchvin din Nevada, Statele Unite, s-au format in 2005 si au lansat 9 albume de studio, un album live, doua compilatii, un EP si 33 de single-uri. Albumul de debut din 2007 a vandut peste 500.000 de exemplare doar in Statele Unite iar al doilea si al treilea deja au depasit 1 milion si au fost certificati Platinum de catre RIAA. Cu al sau carismatic dar si misterios solist, Ivan Moody, Five Finger Death Punch tin capetele de afis ale majoritatii festivalurilor din jurul lumii iar cel mai recent album, "Afterlife" lansat pe 19 august 2022 a fost promovat la nivel mondial prin turnee alaturi de Megadeth si The Hu.



Numele trupei este inspirat dintr-un film clasic de arte martiale. Trupa combina mai multe stiluri de la heavy metal la groove metal, alternative metal, hard rock sau thrash metal iar piese precum "Wrong Side of Heaven", "Blue on Black", "Bad Company", "Gone Away" sau "A Little Bit Off", piese cu zeci si sute de milioane de vizualizari pe Youtube, vor ramane peste ani in istoria muzicala a genului metal.



Ice Nine Killsvin din Boston Massachusetts, bazele formatiei fiind puse in 2000 de Spencer Charnas si Jeremy Schwartz. Pana in prezent au lansat sase materiale de studio cel mai recent fiind 'The Silver Scream 2: Welcome to Horrorwood' care a ajuns pe pozitia 18 in US Billboard 200 si pe prima pozitie in US Hard Rock Albums.

Au urcat deja pe scenele celor mai importante festivaluri precum Graspop, Wacken sau Download dar au si deschis concerte pentru artisti precum Metallica, Papa Roach sau Slipknot.Temele lirice trateaza in mare parte subiecte horror iar muzical, Ice Nine Kills abordeaza un hardcore cu vadite influente melodice sau chiar ska punk, cel putin in primele compozitii.



De 20 ani in Romania, METALHEAD a organizat mii de concerte cu sute de mii de spectatori cu artisti precum Iron Maiden, Slipknot, Pantera, Parkway Drive, Hollywood Vampires, Deep Purple, Steve Vai, Slayer, Gojira, Sabaton, Deftones, Whitesnake, Garbage, Nightwish, alt-J, Disturbed, Godsmack, Powerwolf, Papa Roach, Three Days Grace, Apocalyptica, Billy Corgan, Skillet, Judas Priest, Sepultura, Stone Sour, Hollywood Undead, Accept, Nazareth si multi altii. Povestea METALHEAD a inceput in 2004 in Clubul Underworld din Bucuresti cu o rockoteca si un site, www.metalhead.ro, apoi cu concerte cu trupe locale dar si internationale si a trecut prin locatii precum Viking, Utopia, Live Metal Club, Silver Church, Old School, /FORM Space, Quantic Club, Arenele Romane, Sala Palatului sau Romexpo, un drum lung si frumos presarat cu mii de concerte reusite. Fara indoiala istoria rockului si a metalului, atat mainstream cat si underground din Romania ultimilor 20 de ani, se impleteste alaturi de cea a METALHEAD.



Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:



- Categoria A - fara loc in fata scenei - 429 lei earlybird (primele 500 de bilete), 449 de lei in presale si 500 de lei la intrare

- Categoria B - fara loc, in spatele categoriei A - 359 lei earlybird (primele 500 de bilete), 379 de lei in presale si 430 de lei la intrare

- Categoria C- fara loc, in spatele categoriei B - 279 de lei earlybird (primele 500 de bilete), 299 lei in presale si 350 de lei la intrare

- PREMIUM - 799 lei in presale la etaj pe inel, cu bar si acces separat si 850 lei la intrare. Fanii cu bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete. Se pun in vanzare doar 500 de bilete PREMIUM.



Se pun in vanzare doar 2.500 de bilete la categoria A, 2.500 la categoria B si 5.000 de bilete la Categoria C.



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.

Copiii sub 10 ani au intrarea gratuita insotiti de un adult posesor de bilet valabil.

Biletele din 2023 nu sunt valabile pentru showul din 2024.