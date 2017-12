FMI, îngrijorat de o posibilă criză umanitară în ţările sărace

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a exprimat îngrijorarea, marţi, faţă de posibilitatea unei crize umanitare care ar afecta ţările cele mai sărace, confruntate cu recesiunea economică mondială. FMI a publicat un studiu în care apreciază că aceste ţări sînt expuse la un al treilea val al crizei, după cele care au afectat ţările avansate, apoi cele emergente. ”Aceasta pune, din nou, sub semnul întrebării progresele considerabile realizate de numeroase ţări cu venituri scăzute, în cursul ultimului deceniu, care şi-au intensificat creşterea economică, au diminuat sărăcia şi au reuşit o mai mare stabilitate politică”, a subliniat preşedintele FMI, Dominique Strauss-Kahn. În timpul unei conferinţe asupra crizei în ţările sărace la Washington, acesta a afirmat că anticipează probleme de finanţare crescute pentru ţările în curs de dezvoltare. Costul împrumuturilor a crescut considerabil şi cîteodată chiar, oricare ar fi preţul pe care l-ar putea plăti, aceste ţări sînt, pur şi simplu, incapabile să găsească bani de unde să împrumute.

În studiul său, Fondul afirmă că a identificat 22 de ţări cu venituri scăzute care se confruntă cu cele mai grave probleme de finanţare, rezervele lor valutare scăzînd sub echivalentul a trei luni de importuri. Acestea se confruntă cu o scădere a creşterii economice pînă sub 4% în acest an, faţă de 6% cum era prevăzut iniţial, a exporturilor lor, a investiţiilor străine pe teritoriul acestora şi a trimiterii de fonduri de la emigranţii lor. Potrivit calculelor FMI, pentru a-şi menţine rezervele valutare la un nivel prudent, aceste state ar avea nevoie de cel puţin 25 de miliarde de finanţări suplimentare din partea sa şi pînă la 140 de miliarde în cazul în care creşterea globală şi condiţiile de finanţare continuă să se deterioreze, ceea ce ar dubla numărul ţărilor vulnerabile.