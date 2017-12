Foști liceeni de 5 și 6, angajați să salveze vieți!

13:50:09 / 03 Septembrie 2014

din propia experenta

sotul meu e strain sufera de foarte multe boli am am venit cu el in romania anul acesta sa inbolnavit foarte rau la brasov am fost nevoita sal aduc la urgenta in spital la brasov cind am azuns cu el la urgenta lau lasat o ora aruncat pe un pat si nimeni nu sa utat la el pina cind am intrat cu forta la urgenta si am strigat in gura mare ce vor bani sa nul lase sa moara pina nu am dat bani nu eau facut niciun control si le dadusem actele cu cele 8 boli ,tratamentul tarejeta europeana etc dar degeaba .cum leam dad cit miau cerut au inceput sal puna la aparate lau tinut sub oservatie 24 ore dupa aceia la dus pe sectie la boli interne sa nu va spun cu ce gust amar am esit din spital peste tot trebuia sa dai pentru o lenzerie pentru un scaun pentru o injectie pentru o cana de ceai etc doctoru pina nu eam dat plicu nu ea schimbat tratamentu cum eam dat si ia schimbat antibioticu a 3 zi sotul meu a putut sa se ridice din pat o asistenta nu a vrut sai faca injectia de diabet ca nu e datoria ei ma intreb si acum dupa 6 luni daca nu ai bani in romania te lasa sa mori eu daca nu aveam bani sotul meu era mort am cheltuit 600 e in plicuri si tratamentu si dormito mi loat 700 e din tarheta europeana asa ma ajuns 1300e in total 7 zile de spitalizare