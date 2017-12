Fonduri insuficiente de la Ministerul Educaţiei pentru reparaţii şi dotarea şcolilor

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a primit fonduri în vederea demarării de investiţii şi utilarea laboratoarelor de Fizică, Chimie, Biologie, centrelor logopedice şi bibliotecilor şcolare. “În această perioadă, unităţile şcolare se află în etapa achiziţionării şi dotării acestor laboratoare. Stadiul derulării acestor proceduri de achiziţii este rapid şi am primit aprobarea ca, în cazul în care nu găsim materialele cuprinse în liste, să folosim banii pentru altele, la fel de necesare, fără a schimba destinaţia, adică tot pentru utilarea laboratoarelor”, a declarat inspectorul general al ISJ, Narciz Amza. Pentru dotarea laboratoarelor de Fizică a fost alocată suma de 1.621.390 lei, pentru cele de Chimie, 1.354.150 lei, pentru cele de Biologie, 1.354.150 lei, pentru achiziţionarea de aparate şi materiale sportive, 3.628.754 lei, iar pentru dotarea bibliotecilor şcolare, 1.115.828 lei. Au fost cuprinse pentru finanţare şi cabinetele de psihopedagogie şi logopedie, cu suma de 797.000 lei. Banii nu sînt tocmai suficienţi avînd în vedere că la o reţea şcolară cu peste 500 de unităţi nu poţi da 1,3 miliarde de lei vechi pentru dotarea tuturor laboratoarelor de Chimie sau Biologie. Şi la celelalte capitole sumele sînt insuficiente, însă încă se lucrează după concepţia “decît deloc, mai bine insuficient”.

Judeţul Constanţa a beneficiat şi de fonduri pentru consolidarea şi repararea a şase unităţi şcolare, respectiv Şcoala 31, Liceele “Decebal” şi “Constantin Brătescu“, toate cuprinse în lista pentru consolidare. Au mai fost primiţi bani pentru lucrări de investiţii pentru Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa, Grădiniţa cu orar normal Costineşti şi Şcoala nr. 2 Valu lui Traian. “La Valu lui Traian, lucrările sînt întîrziate deoarece unul dintre participanţii la licitaţie a contestat rezultatul la Oficiul Naţional al Sancţiunilor şi Contestaţiilor. În urma soluţionării contestaţiei, ISJ a dovedit că a procedat corect, pentru că firma respectivă nu avea documentaţia completă, iar acum se lucrează la Şcoala nr. 2 din Valu lui Traian, însă constructorii sînt cu o lună întîrziere faţă de grafic. Sîntem unicul judeţ din ţară la care contestaţia a fost soluţionată în favoarea Inspectoratului”, a declarat Narciz Amza. Ea a mai spus că alte 22 de obiective se află în stadiu de execuţie, din lista totală de 44 de unităţi şcolare pentru care Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură finanţarea cu 16.778.000 lei pentru lucrări de investiţii în infrastructură. În ceea ce priveşte condiţiile de şantier de la Şcoala din Valu lui Traian, Amza a declarat că îşi asumă răspunderea pentru această situaţie. Constanţa va fi, de asemenea, beneficiarul a două cabinete de documentare şi informare care se vor înfiinţa la Scoala Generală 17 “Ion Minulescu” şi la Colegiul Tehnic “Nicolae Titulescu”, obiective pentru care au fost alocati 80.000 lei. Acestea nu sînt singurele cabinete de acest fel de pe raza judeţului însă, în afară de fondul de carte, cei interesaţi au la dispoziţie şi mijloace audio-video şi tehnică de calcul, astfel că elevii fără posibilităţi îşi pot realiza proiectele şcolare sub supravegherea unui profesor documentarist. “Pînă în luna decembrie vom primi cele 12 microbuze de transport pentru şcolari şi am primit fonduri pentru achiziţionarea a încă trei microbuze: unul pentru ISJ, unul pentru Palatul Elevilor şi unul pentru Grupul Şcolar Sportiv nr. 1. Microbuzul pe care îl va achiziţiona ISJ va fi cedat unei şcoli generale care are nevoie de acest mijloc de transport”, a mai spus Narciz Amza. Chiar şi pentru racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică a Şcolii Generale din Făurei, unde copiii învaţă în frig, s-au primit banii necesari, de această dată, de la Primăria Băneasa. Cert este că intrarea în UE ne va prinde nepregătiţi la capitolul unităţilor de învăţămînt, la fel ca în cazul multor altora pentru care nici măcar nu există programe de investiţii, responsabilii aşteptînd fondurile structurale.