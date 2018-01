Fondurile SAPARD repartizate pentru acest an, cheltuite integral

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a efectuat ieri ultimele plăţi din fondurile programului SAPARD, fiind alocate astfel toate sumele repartizate pentru acest an, în valoare de 302,97 milioane de euro, potrivit unui comunicat remis de instituţie. \"Deşi, în acest moment, din fondurile pentru anul 2004 mai sînt de plătit aprox. 73 de milioane de euro, această sumă a fost echivalată cu avansul de 75 de milioane de euro pe care România l-a primit înainte de demararea propriu-zisă a Programului SAPARD. Acest avans a fost scăzut din alocarea anului 2004, în consecinţă, fiind alocate proiectelor SAPARD toate fondurile care trebuia plătite în acest an\", se arată în comunicatul APDRP. Agenţia va efectua în continuare plăţi pentru cererile depuse de beneficiarii Programului SAPARD, sumele necesare fiind asigurate prin AFA (Alocare Financiară Anuală) 2005. Programul SAPARD este finanţat prin şase tranşe de fonduri anuale, aferente perioadei 2000-2006. Sistemul de plăţi funcţionează pe baza principiului n+2, adică sumele alocate pentru un anumit an trebuie să fie cheltuite în următorii doi.

Pînă în luna decembrie a anului 2008, termenul final pentru finalizarea proiectelor, APDRP va trebui să plătească alocările aferente anilor 2005 şi 2006, în valoare de 474 milioane de euro. Prin Programul SAPARD au fost aprobate şi contractate 4.713 proiecte, în valoare totala de 1,49 miliarde de euro.