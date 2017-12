Fost jucător al FC Farul, decedat pe teren

Fotbalul românesc a trăit ieri o nouă tragedie. Chinonso Ihelewere Henry, jucătorul echipei din Liga a II-a Delta Tulcea, a decedat, ieri, pe teren în timpul unui meci amical. În vârstă de 21 de ani, nigerianul adus în România de FC Farul Constanţa în urmă cu cinci ani s-a prăbuşit pe gazon la doar zece minute după ce intrase pe teren în amicalul cu FC Baloteşti. Colegii şi staff-ul medical al tulcenilor au realizat rapid că este vorba de ceva grav şi i-au acordat primul ajutor, iar cei prezenţi au chemat imediat SMURD-ul, întrucât la stadion nu era prezentă nicio ambulanţă dotată corespunzător. Medicii au încercat timp de o oră să-l resusciteze, dar inima fotbalistului a refuzat să mai bată, astfel că la ora 13.12 a fost declarat decesul. Trupul neînsufleţitul a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Bucureşti, unde se va efectua autopsia. Din primele indicii, se pare că ar fi fost vorba de un infarct, provocat de căldura excesivă, pe fondul unor probleme cardiace.

CRESCUT LA CONSTANŢA. Henry a sosit în România în urmă cu cinci ani la FC Farul, fiind remarcat de antrenorii Ion Marin şi Mugurel Cornăţeanu din postura de scouteri în timpul unui turneu în Nigeria. Venit la Constanţa la doar 16 ani şi jumătate, împreună cu alţi trei tineri nigerieni, Fatai, Mansur şi Uche, atacantul nu a putut juca şase luni, având probleme cu viza. Apoi a fost împrumutat la Callatis Mangalia, a revenit la Farul pentru scurt timp, iar în ultimele două sezoane a evoluat pentru Delta Tulcea. „Este incredibil ce i s-a întâmplat acestui băiat, mai ales că din câte ştiu eu nu avea probleme medicale. Mai vorbeam la telefon şi nu s-a plâns niciodată că ar avea probleme. În plus, cât timp a fost la Farul, i s-au făcut toate controalele medicale amănunţite. Nici vorbă să fi jucat pe semnătură. Era sănătos tun. Poate că după ce a plecat de la Constanţa i s-au făcut controale medicale superficiale. Este un semnal de alarmă în ceea ce priveşte medicina sportivă din România. Să fim corecţi şi să recunoaştem că mulţi doctori nu sunt specializaţi pe medicină sportivă. Îl cunosc foarte bine pentru că eu l-am adus în România. Era foarte talentat şi dacă nu cerea Delta Tulcea foarte mulţi bani pe el, sunt sigur că Henry ar fi jucat în Liga 1 încă din iarnă”, a spus Ion Marin, cel care le-a fost tutore legal celor patru nigerieni, până când aceştia au împlinit 18 ani.

“TATĂL” LUI HENRY. Cel care l-a remarcat pe Henry, actualul antrenor de la Callatis, Mugurel Cornăţeanu, a fost şocat de vestea decesului nigerianului. „Este o mare durere în sufletul meu, pentru că am avut o relaţie specială. Când l-am adus din Nigeria, am vorbit cu tatăl lui şi mi-a zis că mi-l încredinţează mie. M-am ocupat de creşterea lui, a fost ca şi copilul meu. L-am îmbrăcat, i-am dat de mâncare şi cel puţin o dată pe săptămână era la mine în casă. Ion Marin a fost tutorele lui Henry, dar eu eram părintele lui adevărat. Aşa îmi şi spunea, Tata. Nu avea probleme medicale. Şi eu l-am antrenat la Callatis, iar toate EKG-urile şi vizitele medicale făcute la doctorul Dumitru au fost perfecte. Cred că totul s-a întâmplat din cauza căldurii, pentru că nu poţi juca pe o asemenea caniculă. În plus, jucătorii africani sunt predispuşi la afecţiuni cardiace şi au nevoie de controale amănunţite”, a spus Cornăţeanu. „Sunt şocat. Era un băiat extraordinar, tot timpul cu zâmbetul pe buze, şi nu-mi amintesc să fi avut probleme medicale cât a jucat la Farul”, a spus Ion Barbu, fost coleg cu Henry şi actual antrenor la FC Farul. Suporterii constănţeni s-au strâns ieri la stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu nigerianului, depunând flori şi aprinzând lumânări.