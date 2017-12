Fost jurnalist constănţean, dispărut în Atlantic

Clipe de coşmar trăite de o familie din Constanţa! Unicul fiu al soţilor Mihai şi Mihaela Postelnicu, Andrei, în vârstă de 36 de ani, fost jurnalist de prestigiu, a fost dat dispărut, vinerea trecută, în Statele Unite ale Americii (SUA), după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbuşit în Oceanul Atlantic, în apropierea unei insule. Vestea a venit ca un trăsnet pentru rudele şi apropiaţii lui Andrei Postelnicu. Părinţii au aflat sâmbătă despre cele întâmplate, când au vorbit cu logodnica lui Andrei, Corina, o constănţeancă pe care a cunoscut-o în America. “Ea ne-a spus că stabilise cu Andrei o oră la care să se întâlnească pe Skype pentru a vorbi, însă el nu a intrat pe cont. Nu are obiceiul de a-şi încălca promisiunile, aşa că tânăra s-a îngrijorat. L-a sunat pe telefonul mobil, care era închis. Atunci a alertat autorităţile şi, după ce a aflat că Andrei este dat dispărut, ne-a anunţat şi pe noi. Ştiu că fiul meu acumula ore de zbor ca să treacă la o treaptă de pilotaj mai înaltă şi era foarte bine pregătit. Dacă s-a întâmplat ceva, sunt sigură că a fost o defecţiune tehnică şi nu o eroare de pilotaj”, spune mama lui Andrei, Mihaela Postelnicu, profesoară la Colegiul Economic „Carol I“, din Constanţa. După şocul cumplit pe care l-au trăit, părinţii bărbatului şi-au adunat toate forţele pentru a spera... „Andrei nu este mort, inima mea de mamă îmi spune că trăieşte... Toate rudele, toţi prietenii şi colegii noştri se roagă pentru Andrei şi sunt încrezători că totul va fi bine! Cea mai grea este aşteptarea veştilor. Este îngrozitor să nu ştii ce se întâmplă, o senzaţie cumplită şi apăsătoare...!”, mărturiseşte Mihaela Postelnicu.

PRIMELE INDICII Incidentul aviatic a avut loc vinerea trecută, atunci când Andrei Postelnicu s-a urcat la manşa unui avion de dimensiuni mici, un „Piper PA-28 Cherokee”, închiriat de la o companie locală. Avionul a decolat de pe aeroportul Marathon, din Florida Keys, şi ar fi trebuit să ajungă la Vero Beach vineri noapte, însă a dispărut de pe radar undeva în apropiere de insula St. Lucie. După mai multe zile de căutări, autorităţile americane au descoperit primele indicii ale prăbuşirii aparatului de zbor în ocean. Potrivit jurnaliştilor de la CBS 12, ieri după-amiază, câteva bucăţi de metal au fost aduse de valuri la mal şi găsite de localnicii insulei în apropierea căreia ar fi căzut avionul. Aceiaşi jurnalişti americani spun că specialiştii analizează bucăţile de metal pentru a stabili dacă acestea provin de la aeronava pilotată de român. Totodată, autorităţile din SUA au declarat că vor continua căutările până când se vor afla răspunsuri la toate întrebările legate de dispariţia lui Andrei.

DEZAMĂGIT Tânărul constănţean a vrut să lucreze în România. În perioada 2009-2011, Andrei a revenit în ţară, unde a scris la „Evenimentul Zilei“ şi s-a ocupat de imaginea lui Mircea Geoană pentru alegerile prezidenţiale. „A fost foarte dezamăgit de pierderea alegerilor deoarece a muncit mult la acea campanie electorală”, povesteşte tatăl lui Andrei, Mihai Postelnicu, fost fotograf şi administrator al Colegiului Economic „Carol I“. La scurt timp a urmat o altă deziluzie, care l-a determinat să plece definitiv din România. “A zis că pleacă să muncească acolo unde este acceptat. Ştia ce valoare are şi nu făcea rabat de la nimic pentru a-şi atinge scopurile. Drept dovadă că acum este consilier la una dintre cele mai mari agenţii de rating din lume”, a completat Mihai Postelnicu.

PASIUNE PENTRU PILOTAJ Andrei Postelnicu s-a îndrăgostit de pilotaj în adolescenţă. Potrivit unui interviu acordat de acesta site-ului vocipentruromania.ro în urmă cu un an, a asamblat kituri de modelism făcute în Germania de Est, modele de avioane de linie. “În clasa a VI-a, am împrumutat de la biblioteca şcolii o carte tradusă din ruseşte, numită “Tehnica Pilotajului”. Ţin minte şi acum desenele rudimentare, în special unul care descria tehnica de amerizare pentru hidroavioane, cum trebuie să ţină pilotul manşa în fiecare etapă. Ulterior, mi-am dat seama că problemele de vedere şi un handicap fizic (n.r. - infirmitate la degetele mâinii drepte) nu îmi permiteau să devin pilot profesionist”, spunea tânărul în interviu. Cu toate acestea, şi-a depăşit handicapul şi, în 2010, a obţinut brevetul de pilot amator în Franţa. „Primul zbor solo, fără instructor, este o experienţă definitorie pentru mine. Sincer să fiu, ar fi o minciună să vă spun ce am simţit atunci - eram mult prea concentrat pe ce trebuia să fac pentru a ţine avionul sub control, pentru a decola şi ateriza, pentru a naviga. Asta cu atât mai mult cu cât nu fusesem anunţat de instructoarea mea că voi zbura solo decât cu cinci minute înainte, când mi-a spus să duc avionul la un stand de parcare şi să nu opresc motorul deoarece ea se va da jos din avion, iar eu voi zbura solo. După ce am coborât din carlingă, însă, după acele prime tururi de pistă, mi-am dat seama de ceea ce realizasem, mi-am dat seama de drogul pe care tocmai mi-l injectasem în vene. E un drog la care nu vreau să renunţ vreodată“, mărturisea Andrei în acelaşi interviu.

CUVINTE DE LAUDĂ Foştii profesori ai lui Andrei de la Liceul “George Călinescu”, care l-au avut elev în clasele a IX-a şi a X-a, au numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. „Andrei era, în anii aceia, printre cei mai buni din clasă, la toate materiile. Era curios, interesat, mereu la curent cu totul. Avea o cultură generală foarte diversificată, care depăşea cu mult vârsta lui. Un copil extraordinar. Îmi aduc aminte că la atentatul terorist din 11 septembrie 2001, de la New York, Andrei avea biroul într-unul dintre turnurile gemene. Mi-a fost aşa de frică atunci, să nu fi păţit ceva, că nici măcar nu am îndrăznit să îl sun. Îmi era teamă. La câteva zile după incident, l-am contactat. Mi-a spus că a scăpat pentru că se afla în vacanţă în România, la părinţii lui”, a declarat fosta profesoară de matematică a lui Andrei Postelnicu, Alina Condrea. La rândul ei, fosta profesoară de geografie a lui Andrei, Alexandrina Vlad, a declarat că acesta este unul dintre elevii emblematici ai Liceului “George Călinescu”: “Foarte citit, creativ, un vorbitor excelent de engleză şi franceză, competitiv. Andrei era elevul preferat al tuturor profesorilor şi premiantul permanent al olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale şi internaţionale. Aşa a reuşit să obţină bursa de studii în Marea Britanie, unde a şi absolvit liceul. Viitorul jurnalist se putea ghici în atitudinile lui clare şi ferme, în articolele publicate în revista şcolii şi în eseurile lui argumentative uimitoare”, a povestit Alexandrina Vlad.

“A FĂCUT CINSTE JURNALISMULUI” Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, profesor în cadrul Facultăţii de Jurnalism a Universităţii “Ovidius”, l-a cunoscut pe Andrei în perioada în care acesta era adolescent. “Am colaborat cu el la revista “Adolescentul” şi mi-a atras atenţia pentru că era un copil foarte deştept, cu o înclinaţie spre jurnalism cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Era un tip incomod pentru orice societate, foarte citit, aplecat spre cultură şi cu o educaţie deosebită. Andrei Postelnicu a făcut cinste jurnalismului românesc, pentru că nu a avut frontiere în libera exprimare a ceea ce simţea. M-a înspăimântat ştirea că Andrei ar putea fi mort în apele oceanului. Eu încă sper că este o şotie pe care a făcut-o din teribilism şi că va fi găsit în viaţă”, a declarat conf. univ. dr Aurelia Lăpuşan.

Carieră impresionantă

Fost jurnalist în domeniul economic la mai multe ziare de prestigiu din ţară şi din SUA, Andrei Postelnicu a luat viaţa-n piept încă de la vârsta de 17 ani. “Era în clasa a XI-a, la Liceul „George Călinescu“, atunci când a câştigat o bursă Soros şi a plecat la studii în Marea Britanie. Timp de doi ani, a frecventat cursurile Colegiului Ley’s al Universităţii Cambridge, iar facultatea a urmat-o la Universitatea Columbia, din SUA. A trăit mai mult printre străini şi acest lucru i-a format un caracter puternic. De mic a fost ambiţios, şi-a cunoscut ţelul şi a făcut tot posibilul să-l atingă. Încă de la 13 ani şi-a dorit să fie jurnalist şi a debutat în radio, apoi a scris la câteva ziare centrale. În perioada studenţiei, Andrei a fost redactorul-şef al ziarului din Campusul Universitar. Fiul meu este foarte incisiv şi are spirit polemic, sunt foarte mândră de el”, a declarat mama lui Andrei, Mihaela Postelnicu. După terminarea facultăţii, tânărul a lucrat, timp de şapte ani, la prestigioasa publicaţie economică „Financial Times“, apoi s-a mutat în Anglia, unde a muncit la Agenţia Bloomberg, pentru un an. Ulterior, el s-a întors în SUA, unde a obţinut un master în Public Relations - relaţii politice internaţionale şi un post de consilier la Agenţia Internaţională de Rating “Moody’s”.

„Speranţa nu moare niciodată!”

Unul dintre profesorii care au avut o amprentă importantă asupra lui Andrei este dascălul de limba engleză Marcel Roizen. Acesta l-a încurajat pe Andrei să plece în străinătate şi să studieze acolo. „A fost unul dintre elevii străluciţi ai liceului şi l-am remarcat imediat, era inevitabil. Era un om foarte tranşant, avea curaj, însă era impulsiv. Era primul din clasă care răspundea la orice discuţie, chiar monopoliza dialogul, însă ştia să puncteze, să scoată în evidenţă esenţialul. El a scris o autobiografie, pe care nu a publicat-o niciodată, însă mi-a trimis un exemplar. Acolo a scris destul de mult despre mine şi despre faptul că eu am fost cel care i-a îndrumat paşii de la bun început şi că i-am asigurat o evoluţie frumoasă. De la mine a învăţat că trebuie să trăieşti fiecare zi ca şi când ar fi ultima. Părinţii lui chiar spuneau că eu îi sunt părintele spiritual. Am depăşit demult relaţia profesor-elev şi am devenit prieteni foarte buni. Mă întristează vestea şi nici nu pot să accept. E nedrept faţă de un om tânăr şi strălucit ca el. Însă speranţa nu moare niciodată...”, a declarat profesorul Roizen.