Fost primar din Murfatlar, PENAL cu litere volumetrice

Tentaţia de a se înfrupta din bani europeni este mare pentru toţi cei care lucrează cu proiecte şi fonduri comunitare. Cei mai mulţi dintre cei prin mâinile cărora trec banii europeni sunt suficient de raţionali încât să realizeze că pentru acei bani dau cu subsemnatul şi că forurile europene care acordă acele fonduri verifică şi răsverifică, aşa încât nu se poate face nicio „manevră tipic românească” prin care o parte din bani să intre în buzunarele unora sau altora. Cei care totuşi încearcă astfel de manevre riscă să capete dosar penal, iar fondurile europene să nu mai fie suportate din bugetul comunitar, ci din cel al administraţiei locale, adică din buzunarul omului de rând. Se pare însă că nu toţi au înţeles acest lucru şi au încercat marea cu degetul. Din categoria asta pare să facă parte şi fostul primar din Murfatlar, pedelistul Gheorghe Cojocaru. Toţi locuitorii din Murfatlar, dar şi cei care au trecut prin localitate au văzut executate două lucrări care sunt destul de importante pentru imaginea oraşului: literele volumetrice cu care stă scris numele urbei şi totemurile amplasate în Murfatlar şi Siminoc. Cârcotaşii ar spune cu siguranţă că nu era nevoie de aşa ceva, atâta vreme cât necesităţile oraşului sunt altele: asfaltarea străzilor, lucrări de canalizare, cazuri sociale şi multe altele. Asta în condiţiile în care valoarea lucrărilor pentru proiectul amintit a fost de 97.459 euro! Lucrările au făcut obiectul unui contract de finanţare europeană încheiat prin domeniul major de intervenţie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale”, Axa prioritară „Dezvoltarea economică şi socială”. Aparent, proiectul era unul lăudabil dacă oraşul Murfatlar, condus pe atunci de primarul PDL Gheorghe Cojocaru, nu ar fi reuşit să alunge fondurile europene care ar fi trebuit să acopere această investiţie. 90% din valoarea proiectului, adică 90.430 euro, reprezintă bani suportaţi acum din bugetul local, prin accesarea unei linii de credit, în loc să fie bani europeni. Cum a reuşit fostul primar Gheorghe Cojocaru această performanţă? S-a străduit să fenteze procedurile europene de acordare de fonduri comunitare. Cert este că neregulile au ieşit la suprafaţă şi, de curând, în urma unei decizii a Tribunalului Constanţa, Primăria Murfatlar s-a văzut obligată să achite banii pe care comunitatea europeană se angajase să-i plătească dacă erau respectate toate cerinţele.

CONTROALE Despicând firul în patru, discutând cu avocaţii Primăriei şi întrebând primarul în funcţie - Valentin Saghiu -, am aflat de ce se face vinovat Cojocaru şi cum s-a ajuns aici. Probabil din dorinţa de a acorda lucrările unor firme prietene, primarul portocaliu Gheorghe Cojocaru pare-se că nu a organizat licitaţii de lucrări sau le-a organizat în mod defectuos, încălcând flagrant legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. Toate cele ce urmează sunt date aproape tehnice care, însă, oferă o privire de ansamblu asupra modului în care a înţeles Cojocaru că trebuie să îşi desfăşoare mandatul de primar. Faptele au fost deja constatate în Raportul de control întocmit de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria, care nu a mai avizat ca fiind eligibile cheltuielile efectuate cu încălcarea flagrantă a legislaţiei privind achiziţiile publice. Pentru contractul „Lucrări de achiziţie litere volumetrice şi totemuri, marcarea şi indicarea traseelor turistice în oraşul Murfatlar”, în fişa de date a achiziţiei este specificată, ca membru în comisia de evaluare, o persoană ce nu este menţionată în decizie ca făcând parte din Comisia de Licitaţie. Conform informaţiilor primite de la avocatul Primăriei, Adrian Gheorghiţă, am aflat că autoritatea contractantă, adică administraţia locală, a solicitat firmelor câştigătoare, în ultima zi de mandat a lui Cojocaru, prezentarea certificatului constatator al firmei, document ce trebuia solicitat înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul licitaţiei. Am mai aflat de la aceeaşi sursă şi că Biroul Regional de Cooperare a constatat nereguli în procedurile de achiziţie, pe care Cojocaru, surprins de rezultatul alegerilor şi de votul negativ acordat de murfătlăreni, a încercat să le facă să pară legale.

ACHIZIŢII ELUDATE Nu doar achiziţia literelor volumetrice şi a totemurilor care se văd pe străzile oraşului pare să fi fost cusută cu aţă albă, ci şi contractul „Servicii tipografice şi servicii conexe”, câştigat de SC Alsacian Group SRL. În urma controlului, s-a descoperit că agentul economic nu a îndeplinit mai multe cerinţe de calificare stabilite în documentaţia de atribuire, astfel că oferta acestuia trebuia considerată inacceptabilă. Mai mult decât atât, în procesul-verbal de deschidere a ofertelor a fost completat preţul ofertei operatorului economic participant la procedură, şi anume 14.315 euro, iar în oferta financiară a acestuia apare un alt preţ - 17.312 euro. De asemenea, astfel de diferenţe apar şi la perioada de valabilitate a ofertei, în procesul de deschidere aceasta fiind completată pentru 90 de zile, iar în oferta financiară - pentru 120 de zile. Primarul Valentin Saghiu ne-a declarat că la controlul efectuat în Primărie s-a găsit procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor cu preţul modificat - 17.312 euro. Nu ne oprim aici. Un alt contract de achiziţie pentru lucrarea „Furnizarea de mobilier şi alte dotări pentru Centrul de Informare Turistică Murfatlar” a fost câştigat de aceeaşi firmă pentru care anterior se modificase până şi preţul de achiziţie. În urma controlului, s-a descoperit că SC Alsacian Group SRL nu a făcut dovada experienţei similare privind livrarea şi montarea aparatelor de aer condiţionat pentru niciunul dintre obiectele supuse achiziţiei. Ne întrebăm atunci care au fost criteriile de selecţie pentru SC Alsacian Group SRL? Doar Cojocaru poate răspunde.

PĂGUBIŢII Primarul Saghiu ne-a mai spus că s-a ajuns astfel în situaţia în care din bugetul local, şi aşa insuficient, se plăteşte linia de credit în valoare de 90.000 euro, în condiţiile în care trebuia acoperită din fonduri europene transfrontaliere şi nerambursabile. Pe lângă faptul că evidenţiază „capacităţile“ manageriale deosebite ale lui Gheorghe Cojocaru, cel care a condus proiectul în cauză, aspectele enumerate au şi o latură penală, făcând obiectul unei sesizări împotriva fostului primar, care este chemat să răspundă şi să plătească pentru faptele sale. „Aşa că, de fiecare dată când priviţi literele volumetrice amplasate pe dealul Mănăstirii, frumos luminate în culoarea verde, să vă gândiţi la moştenirea lăsată de primarul Gheorghe Cojocaru şi la paguba din bugetul oraşului Murfatlar. Practic, o investiţie care se dorea a aduce un plus oraşului Murfatlar a ajuns o piatră de moară atârnată de gâtul nostru. Toate astea pentru că el nu a fost un bun gospodar şi pentru că nu i-a păsat deloc de oameni şi de faptul că banii locuitorilor vor trebui folosiţi pentru plata unor servicii aduse firmelor prietene lui Cojocaru. Bugetul localităţii va avea de suferit şi, implicit, oamenii din oraş”, a mai spus Saghiu. Am încercat să luăm legătura şi cu Cojocaru, pentru a afla ce are de spus, însă acesta nu a fost de găsit. Din informaţiile pe care le avem, fostul edil a plecat „puţin“ din ţară.