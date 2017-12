Fosta gimnastă constănţeană Simona Amânar va fi primită în “International Gymnastics Hall of Fame”

Campioană olimpică, mondială şi europeană, fosta mare gimnastă constănţeană Simona Amânar va fi admisă în “International Gymnastics Hall of Fame”, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Oklahoma City, pe 11 mai. Ea devine astfel al şaselea reprezentant al României în grupul celor mai mari nume din istoria gimnasticii mondiale. Prima româncă este Nadia Comăneci, primită în 1993, şi a doua din “Hall of Fame”, după Olga Korbut, în 1988. Au urmat, în 1997, Bela Karolyi, şi americanul Bart Conner, soţul Nadiei, în 2000 a fost primită Ecaterina Szabo, în 2001 Teodora Ungureanu, iar în 2002 Daniela Silivaş. Simona Amânar a cucerit în cariera sa 7 medalii la Jocurile Olimpice, trei de aur, una de argint şi trei de bronz, 10 la Campionatele Mondiale, 6 de aur şi 4 de argint şi 3 la Campionatele Europene, 1 aur, 1 argint şi 1 bronz.

“Anul 2006 s-a încheiat frumos pentru mine cu aceasta propunere. Este o onoare pentru mine, dar şi o surpriză frumoasă, pentru că nu mă aşteptam, şi mă bucur că va fi încă o româncă în International Gymnastics Hall of Fame. Din cîte am înţeles, vor fi două festivităţi, una la Oklahoma, iar cealaltă la Las Vegas. Voi lua legătura cu Nadia Comăneci să vedem cum voi rezolva cu formalităţile, pentru că mi-a expirat viza şi vreau să merg în SUA împreună cu familia”, a spus Simona Amânar. Stabilită la Timişoara, fosta gimnastă îşi împarte timpul între familie şi Universitatea din oraşul de pe Bega, unde este profesoară. “Este o perioadă mai ocupată, pentru că mă pregătesc de sesiune, dar mi-aş dori să plec apoi împreună cu familia într-o vacanţă la munte. Mi-e dor de Constanţa, de constănţeni, şi chiar dacă nu vin prea des acasă, ţin să le spun că nu i-am uitat”, a mărturisit fosta mare campioană. Alături de Amânar, în galaxia internaţională a stelelor gimnasticii vor mai fi acceptaţi Eberhard Gienger (Germania), Shigeru Kasamatsu (Japonia) şi Elena Davîdova (Rusia). Cu acest prilej, Vicelia Florenzano, preşedintele Federaţiei Braziliene de Gimnastică şi a Uniunii Panamericane, va fi recompensată cu Ordinul de Merit Internaţional. În urma ceremoniei din 11 mai, Hall of Fame-ul gimnasticii va cuprinde 60 de membri din 18 ţări.