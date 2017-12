Fostul soț al Elenei Udrea - șpagă de... 10 milioane de euro

06:03:55 / 06 Decembrie 2014

mi-e dor de alde MRU

Ce-i 10 mil, o frunza in atmosfera, ii da drumul si lu asta, se inchide dosarul, regimul basist va continua, si nu numai asta , si pe Pinalty il va elibera, pai imediat dupa alegeri nu l-a eliberat pe Basica Junior. Traiasca Regimul basist ica 100 de ani de acum incolo. Eu iar ii vreau pe MRU, Basica, Udrea, Videanu, Brejnar, Nicolaescu, Predoiu , Ialomiteanu, poate si Boc ministri, mi-e dor de ei, mi-e tare dor, parca a trecut o vesnicie de cand au plecat din Guvern. Hai MRU mai repede in functia de prim-ministru, sa -ti dai cu parfum frantuzesc, sa servesti la masa carne batuta din Japonia din bani publici, nu Videne, nu te-am uitat, pai locul tau e numai al tau ,E -co-no-mi-a, pai ALRO, baietii destepti, dar Predoiu, pai si el e f. imp. sa mai semneze documentul ca-i de acord ca taierea salariilor, si tu Brejnar , sa spui ca transporti pacura dar in cisterne era benzina, pana in februarie mai e o vesnicie, mai repede, ciolanul va asteapta. Faceti-i ba dosar penal si lui Ponta si scapati de el , ce mai asteptati pana la motiunea din februarie, pai cat pierde tara si poporul fara voi in 2 luni.