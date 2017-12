Fostul subprefect al Constanţei şi cumnatul lui, achitaţi

Fostul subprefect al judeţului Constanţa, Iucsel Selamet, şi cumnatul acestuia, preşedintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep, au fost achitaţi, ieri, de Tribunalul Constanţa, în dosarul în care au fost judecaţi pentru dare de mită, respectiv favorizarea infractorului. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Conform procurorilor, Selamet a fost denunţat de un agent de poliţie judiciară al Serviciului de Investigaţii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Anchetatorii spun că, pe 22 octombrie, subprefectul s-a întâlnit cu poliţistul, pentru a vorbi despre un dosar pe care acesta îl instrumenta şi în care Selamet era cercetat pentru abuz de încredere. Pe parcursul discuţiei, spun procurorii, subprefectul i-ar fi oferit agentului de poliţie o sumă de bani neprecizată, în schimbul mai multor favoruri. Selamet este acuzat că i-ar fi cerut poliţistului să întârzie începerea urmăririi penale în dosarul în care era anchetat, să-i elibereze copii ale unor înscrisuri din dosar şi să dispună în cauza respectivă soluţii favorabile lui. Două zile mai târziu, agentul de poliţie a mers la DNA Constanţa şi l-a denunţat pe subprefect. În timpul cercetărilor s-a stabilit că Selamet ar fi fost ajutat în demersul său de Gelil Eserghep. Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 7 noiembrie, Eserghep l-a avertizat pe Selamet că are telefonul ascultat şi că toată activitatea lui este supravegheată de oamenii legii. Din acel moment, subprefectul a evitat să se mai întâlnească personal cu poliţistul şi să discute cu acesta la telefon. Conform anchetatorilor, aceste informaţii confidenţiale din anchetă au îngreunat desfăşurarea urmăririi penale şi l-au împiedicat pe Iucsel Selamet să dea efectiv mita promisă denunţătorului.

BUCURIE Contactaţi telefonic, cei doi au declarat că sunt bucuroşi că justiţia funcţionează la Constanţa şi că magistraţii le-au dat câştig de cauză. “Eu am spus de la început că sunt nevinovat şi iată că, în primă fază, am reuşit să demonstrez acest lucru. Rămâne de văzut care va fi sentinţa finală, sper să fie aceeaşi, de achitare”, a declarat Iucsel Selamet. “Dacă am fi comis vreo faptă penală, s-ar fi dovedit şi aş fi fost condamnat. Dar eu sunt nevinovat şi am dovedit asta!”, a adăugat Gelil Eserghep.