Fundiţă umană la Constanţa

În fiecare an, pe 1 Decembrie, în întreaga lume se celebrează Ziua Mondială de Luptă Anti-Sida. Constanţa este unul dintre oraşele în care, în anii ’90, s-a înregistrat un număr foarte mare de cazuri de persoane infectate cu HIV. La nivelul judeţului nostru se organizează numeroase acţiuni de prevenire şi combatere a infecţiei cu HIV-SIDA, iar vineri, elevi de la diferite licee şi voluntari ai Fundaţiei Baylor Marea Neagră, organizaţiei “Alături de Tine”, Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) şi reprezentanţii Autorităţii de Sănătatea Publică au realizat “o fundiţă umană“ din umbrele şi baloane roşii, pe strada Ştefan cel Mare, lîngă Centrul Comercial Tom. Reprezentanţii ONG-urilor consideră că prevenţia este foarte importantă şi de aceea au organizat la diferite licee şi şcoli campanii de informare a tinerilor. “Sloganul nostru este “Deschide-ţi inima! Sînt la fel ca tine!”. Este un mesaj împotriva discriminării de orice fel, nu numai la adresa persoanelor bolnave de HIV/SIDA. Dacă în urmă cu ani de zile, ni se întîmpla să aflăm de cazuri în care elevii bolnavi de SIDA erau excluşi din clase, din 2005, de cînd am demarat un program pentru schimbarea de comportament faţă de HIV/SIDA, aceste cazuri sînt inexistente. Elevii sînt încurajaţi să participe la diferite programe şi am dedus din discuţii că unii dintre ei au prieteni care sînt bolnavi”, a declarat directorul Fundaţiei “Alături de Voi”, Mirela Ivan. Campaniile sînt duse cel mai mult în şcoli şi licee. “La Şcoala nr. 37 am avut o serie de cursuri împreună cu mai mulţi copii de la Casa Speranţa. Mai mult decît atît, la activitate au luat parte şi preşcolari. Accentul s-a pus pe modalitatea de transmitere a bolii prin sînge contaminat. Copiii au fost învăţaţi să nu atingă sub nicio formă sîngele unei alte persoane”, a declarat şeful Biroului de Programe de Promovare a Sănătăţii din cadrul ASP, dr. Loti Popescu.

Discriminarea doare

Unii dintre copiii bolnavi de SIDA merg la şcoli normale, ducînd o viaţă la fel ca altor copii de vîrsta lor, însă există şi cazuri în care starea de sănătate a acestora nu le-a permis să meargă la şcoală la timp şi învaţă în instituţii speciale. “Încercăm să dezvoltăm ateliere de terapie ocupaţională. Scopul nostru este ca aceste ateliere să fie acreditate, iar ei să aibă o meserie. Vom avea un atelier de croitorie şi unul de calculatoare web design”, a declarat directorul de imagine al Fundaţiei Baylor Marea Neagră, Ştefania Mihale. O altă problemă pe care o întîmpină mai toţi bolnavii de SIDA este găsirea unui loc de muncă. Unii dintre angajatori refuză să angajeze o persoană infectată cu HIV, iar altora li se reduc şansele de a lucra deoarece la angajare se solicită testarea HIV/SIDA. O altă situaţie de discriminare este refuzul medicilor stomatologi de a trata o persoană care este bolnavă de SIDA. “Pacienţii care au HIV/SIDA au obligaţia de a spune stomatologului că suferă de această boală. Cînd află, mulţi medici găsesc diferite pretexte şi îi refuză. Acest lucru nu oferă nicio protecţie medicilor, deoarece pot trata un pacient care nu a fost diagnosticat şi care este bolnav”, a declarat Mirela Ivan. Campaniile de informare despre pericolul infectării cu HIV sînt considerate benefice, însă reprezentanţii diferitelor instituţii susţin că fondurile alocate sînt prea mici. “Fondurile sînt insuficiente. Prevenţie nu înseamnă doar pliante, aşa cum se crede. Nu de puţine ori ni s-a întîmplat să nu avem cu ce să asigurăm hrana voluntarilor noştri”, a declarat dr. Popescu.