Funeriu cere sesiune extraordinară pe Legea Educaţiei

Ministrul Educaţiei Daniel Funeriu a declarat sâmbătă, că va cere grupurilor PSD şi PNL din Senat, prin intermediul unei scrisori, organizarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea Legii Educaţiei. \"Senatorii din Comisia de educaţie au lucrat pe Legea Educaţiei cu o viteză de trei cuvinte pe oră. Dacă senatorii se mişcau la fel de repede ca deputaţii, am fi avut o lege a educaţiei pe care să o aplicăm de la 1 septembrie\", a susţinut el. Întrebat care ar fi marile probleme ale sistemului de educaţie din România, ministrul Funeriu a susţinut că unul dintre cele mai mai mari neajunsuri este frauda. Astfel, Daniel Funeriu a spus că unul dintre motivele pentru care promovabilitatea la examenul de bacalaureat a scăzut în 2010 a fost \"toleranţa zero faţă de fraudă\". În ceea ce priveşte problema salariilor debutanţilor din sistemul educaţional, Funeriu a susţinut că aceasta nu este singura problemă a personalului din învăţământ şi i-a îndemnat pe responsabilii din sistem să \"optimizeze\" resursele pe care le au. După ce a trecut de Cameră, Legea educaţiei a intrat în dezbaterea Comisiei de învăţământ din Senat, unde termenul de depunere a raportului a fost prelungit succesiv, astfel că, până la urmă, definitivarea proiectului s-a amânat pentru sesiunea parlamentară viitoare. Preşedintele Comisiei Mihail Hărdău (PDL) a explicat că cel mai important este ca forma finală a Legii să fie corentă şi bine gândită, având în vedere impactul ei pe termen lung, respingând astfel presiunile de finalizare a actului normativ până la sfârşitul lui iunie. Comisia de învăţământ din Senat are drept prioritate elaborarea unei Legi a educaţiei neafectate de ingerinţe politice, iar întârzierea raportului este cauzată de incoerenţele textului votat la Cameră, astfel că este necesară reanalizarea fiecărui articol.