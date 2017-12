Gabriel Oprea a demisionat de la şefia UNPR

07:09:15 / 05 Martie 2016

DESPRE ONTANU

Ceea ce voi relata in continuare sunt fapte reale care pot interesa postul TV -B1 . In anul 1980 a aparut la Grupul 2 santiere - CCMB - cu sediul in str. Fainari , vila lui Asan - un individ despre care nimeni nu stia nimic . Dupa cca o luna s-a aflat ca va candida la alegerile pentru comitetul de partid al organizatiei PCR . In ziua alegerilor care au avut loc in prezenta secretarului general PCR al CCMB , am aflat ca pe lista de candidati a fost trecut si Ontanu cu scopul de a fi numit secretarul comitetului de partid pe grup . Nefiind cunoscut , cei prezenti , printre care si eu , autorul comentariului , nu l-am votat in unanimitate asa cum ceruse secretarul general si drept urmare , Ontanu a primit un nr . mic de voturi . Secretarul general s-a infuriat si ne-a amenintat ca daca la reluarea votarii nu-i asiguram lui Ontanu majoritatea , va chema securitatea sa ne lege si sa ne aresteze . Nu stiu daca rezultatele au fost la nivelul cerut , reale sau masluite , dar Ontanu a fost declarat membru al noului comitet si s-a stabilit ca va secretarul acestui comitet . Pana la urma , am aflat cu totii ca acest maistru sau tehnician constructor , trebuia sa fie ales in functia de secretar de comitet , fiind conditie obligatorie pentru inscrierea la Academia " Stefan Gheorghiu ". A urmat un an stagiul in functia de secretar de comitet , dupa care s-a prezentat la examen , sau a intrat fara examen , nu-mi amintesc . De retinut care era activitatea dlui secretar Ontanu . Patrona impreuna cu raposatul director Popa si cu sefii de santiere , toate aranjamentele si afacerile de la blocurile aflate in constructie . Grupul nr 2 avea in plan sa contruiasca cca 2500-3000 de apartamente pe an . Se faceau favoruri unor activisti de partid din CC , din primarie , din ministere etc . Se inlocuiau materialele prevazute in deviz cu altele de calitate superioara , se mutau diferite elemenete , de la un apartament la altul , se tineau utilaje platite scump la blocuri finistae unde urmau sa se mute favoritii soartei pentru a le usura urcarea mobilei in apartamentele repartizate . Eram chemati sa lucram in ficare duminica pana la ora pranzului si se raportau cifre false , deoarece nu se lucra nimic decat se faceau operatiuni de finisare sau instalatii pentru cei favorizati . Cine este interesat poate afla mult mai multe detalii . Surpriza a venit dupa 1989 cand la primele alegeri dl Ontanu , acest mare constructor de vorbe , dandu-se mare specialist , candida pentru functia de primar la Sectorul 2 si care prin mijloace doar de el stiute , a ajuns sa primeasca gradul de general cu mai multe stele, desi n-a facut armata . In rest faptele dlui Ontanu se cunosc, fiind un vestit traseist , oportunist si demagog .Sper ca informatiile sa va fie utile .