„Gânditorul” de... Murano rămâne la Muzeul de Artă

Artista italiană de origine română Rodica Tănăsescu-Vanni a revenit la Constanţa, după nouă ani de absenţă, cu o nouă expoziţie, special creată pentru întâlnirea cu publicul de la mare. De această dată, însă, sculptoriţa, al cărei material predilect de lucru este sticla, a adus la malul mării 25 de xilogravuri şi un superb „Gânditor” din sticlă de Murano, care va rămâne în patrimoniul Muzeului de Artă.

CONSTANŢA, LOC PREDESTINAT „GÂNDITORULUI” „Sunt o mare pasionată de arta greco-romană. De aceea, nu putea să existe un oraş mai potrivit unde să donez această sculptură decât Constanţa, cu vestigiile ei greceşti şi romane”, a spus artista Rodica Tănăsescu-Vanni, care s-a dedicat sculpturii în sticlă de Murano de aproape patru decenii, studiind cu maeştri sticlari. „Mă consider, într-un fel, pionieră în ceea ce priveşte lucrul în sticlă masivă de Murano, nu în sticlă suflată, aşa cum este tradiţia. Am avut o recunoaştere a meritelor mele când, în 1989, am luat primul premiu de sculptură la Murano, proiectul meu fiind selectat dintr-un număr de 320 de proiecte. Sculptura premiată se găseşte la Muzeul din Murano. Acum doi ani am izbutit să donez o sculptură la Murano”, a mai spus Rodica Tănăsescu-Vanni.

Cele 25 de xilogravuri, multe dintre ele studii după chipul uman, se completează perfect cu impresionanta sculptură prin structura căreia lumina se filtrează într-un spectacol unic.

EMOŢII ŞI EVOCĂRI, LA REÎNTÂLNIRE Venirea sculptoriţei la malul mării a fost cu atât mai emoţionantă cu cât ea înseamnă reîntâlnirea cu fosta sa colegă de facultate, actualul director al Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. „Rodica Tănăsescu-Vanni este fosta mea colegă de cămin şi de facultate, este prietena mea de-o viaţă, este prima persoană care m-a invitat să deschid o expoziţie, când eram studentă, la Casa de Cultură „Friedrich Schiller” din Bucureşti. A fost primul vernisaj din viaţa mea”, a spus amfitrioana manifestării, criticul de artă Doina Păuleanu.

„Donaţia Rodicăi Tănăsescu-Vanni din Italia este o sculptură în sticlă de Murano, prima în această tehnică, ce îmbogăţeşte patrimoniul de artă contemporană al muzeului nostru, un patrimoniu valoros, constituit în mare parte din donaţii”, a mai spus directorul muzeului constănţean.