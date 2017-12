Geoană, mandatat de PSD să înceapă discuţiile cu partidele

Liderul PSD, Mircea Geoană, a declarat ieri că prioritatea partidului este de a vedea care dintre candidaţii social democraţi a obţinut un mandat de parlamentar, adăugînd că, după Ziua Naţională a României, social-democraţii au tot timpul pentru a face un guvern şi o majoritate parlamentară. Geoană a anunţat, după o şedinţă informală cu membrii conducerii PSD, că, în conformitate cu mandatul acordat, el va fi cel care va “antama” discuţiile cu celelalte partide parlamentare în vederea formării majorităţii parlamentare: “Mandatul este clar: preşedintele partidului va antama aceste discuţii (negocierile cu celelalte partide, n.r.). Pe măsură ce avansăm, vom avea şi echipa de negociatori”. Întrebat dacă pînă în acest moment a fost contactat de reprezentanţi ai unui alt partid, Geoană a evitat să răspundă, precizînd: “Chiar dacă ar fi fost cazul, nu v-aş spune în acest moment”. Liderul PSD a mai spus că fiecare dintre partidele parlamentare aşteaptă finalul numărătorii oficiale a voturilor, pentru a putea să vadă, fiecare, pe ce “picior” stă: “Sînt convins că, apoi, în următoarele zile, vor începe în mod asiduu, poate cu presa la uşă, poate fără presă la uşă, discuţiile cu celelalte partide”. El a reiterat poziţia PSD potrivit căreia viitorul guvern va fi condus de formaţiunea sa, care va da şi premierul. Totodată, Geoană a dat de înţeles că PSD condiţionează participarea la guvernare de numirea, din rîndurile sale, a premierului: “În mod evident, în democraţie, cine cîştigă alegerile şi are o majoritate dă premierul”. El a reiterat poziţia sa potrivit căreia social-democraţii au obţinut un scor bun, arătînd că este neceară construirea unei majorităţi în jurul PSD: “Trebuie o majoritate largă pentru un guvern puternic.Tebuie să avem cît mai rapid o majoritate mare, iar PSD, ca partid care are acest avantaj, de natură psihologică sau de impresie de opinie publică, doreşte să formeze guvernul şi să dea premierul”. Geoană a adăugat că există o posibilitate de avea relativ repede o majoritate amplă, care să susţină viitorul Guvern, apreciind că o majoritate de 50% plus unu, două sau trei procente “nu ţine” într-o perioadă de criză.