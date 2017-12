George Clooney şi Brad Pitt fac campanie pentru ajutorarea populaţiei din Myanmar

Cei doi actori americani s-au alăturat unor importante figuri politice din Asia în cadrul unei campanii care îndeamnă populaţia din regiune să ajute la înlăturarea dictaturii din Myanmar, pentru a se permite livrarea de ajutoare umanitare. Campania a fost lansată de asociaţia americană Not On Our Watch şi îndeamnă opinia publică şi autorităţile din Asia să facă presiuni asupra regimului din Myanmar, pentru ca populaţia ţării să poată primi ajutoare internaţionale după dezastrul produs de ciclonul Nargis. Din conducerea asociaţiei, cu sediul la New York, fac parte actorii George Clooney, Brad Pitt şi Matt Damon. Reclamele din cadrul campaniei vor fi prezentate în publicaţii de prestigiu din Asia, mai ales din Jakarta.

“Vecinii Myanmarului au puterea să ajute victimele care au nevoie disperată de ajutor”, menţionează una dintre reclamele pentru presă din cadrul campaniei, semnată de lideri asiatici şi laureaţi ai premiului Nobel. În reclamă, ţara este numită cu fostul său nume, Birmania. Printre semnatarii mesajului se numără fostul preşedinte al Republicii Filipine, Corazon Aquino, laureatul premiului Nobel Shirin Ebadi şi fostul preşedinte ceh Vaclav Havel. Mesajul central al campaniei este că regimul dictatorial din Myanmar pune în pericol mii de vieţi, refuzînd să permită intrarea ajutoarelor internaţionale pe teritoriul ţării.

Ciclonul din Myanmar s-a produs la începutul lunii mai şi a făcut 138.000 de victime în regiunea Deltei Irrawaddy, potrivit informaţiilor furnizate de conducerea ţării, în timp ce ONU estimează că în jur de 2,4 milioane de persoane au nevoie de ajutor în Myanmar. Junta militară de la Rangoon a refuzat toate ofertele de ajutor venite din partea Occidentului, dar a permis intrarea pe teritoriul ţării a 250 de membri ai Asociaţiei Naţiunilor Asiei de Sud-Est. Secretariatul Asociaţiei, cu sediul la Jakarta a fost criticat pentru că nu a reuşit să facă presiuni asupra autorităţilor pentru a permite intrarea ajutoarelor internaţionale în ţară.