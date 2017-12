George Michael va face opt săptămâni de închisoare

Un judecător al Tribunalului Highbury din Londra a decis condamnarea cântăreţului britanic George Michael la opt săptămâni de închisoare şi la plata unei amenzi de 1.250 de lire sterline, echivalentul a 1.900 de euro şi acoperirea daunelor în valoare de 1.000 de lire sterline. Totodată, are interdicţie de a şofa timp de cinci ani de zile. Sentinţa a venit după ce muzicianul şi-a lovit maşina, un Range Rover, de un magazin foto situat în apropierea casei sale, pe 4 iulie. George Michael s-a aflat în sală la pronunţarea sentinţei. Poliţia britanică l-a pus sub acuzare pentru conducere sub influenţa drogurilor. Poliţistul care a ajuns primul la locul accidentului a depus mărturie că l-a găsit pe George Michael pe locul şoferului, confuz. Acesta a admis că a fumat marijuana şi că luase un sedativ care îi fusese prescris. George Michael, în vârstă de 47 de ani, trebuie să se prezinte cât mai repede posibil la prima secţie de poliţie, pentru a fi dus la închisoare. Este cert că va efectua cel puţin jumătate din condamnare până să poată cere eliberarea condiţionată.

Muzicianul britanic a admis public că obişnuieşte să fumeze regulat marijuana. În ultimii ani a tot avut probleme cu legea. Din 2006, problemele se ţin scai de George Michael. În februarie 2006 a fost găsit adormit la volanul maşinii sale, parcată într-o zonă aglomerată din Hyde Park Corner. În aprilie 2006 a lovit trei maşini parcate, în timp ce vroia la rândul său să îşi parcheze maşina şi la acea dată a recunoscut public că este cel mai neîndemânatic şofer. Iar în octombrie 2006, a fost găsit leşinat la volanul maşinii sale, într-o intersecţie aglomerată. La acea dată a pledat vinovat la acuzaţia de consum de substanţe interzise şi a fost condamnat la muncă în folosul comunităţii. În 2009 şi-a tamponat maşina de un camion, dar la acea dată, cântăreţul a dat publicităţii un comunicat în care a afirmat că accidentul s-a petrecut deşi era complet treaz.