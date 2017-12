Gerul paralizează SUA

Estul SUA şi regiunea Midwest se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, care au dus chiar la îngheţarea cascadei Niagara, transmite presa americană. În prezent, 27 de state se află sub avertizare sau alertă de vânt rece, aceasta fiind una dintre cele mai reci perioade din ultimele decenii în zona curpinsă între Marile Lacuri şi Golful Mexic. În Chicago, temperaturile au scăzut sub zero grade în timpul nopţii, ajungând să fie resimţite între minus 20 şi minus 30 de grade Celsius, din cauza vântului. Zonele din sud se confruntă şi ele cu temperaturi scăzute. În Kentucky, temperaturile au coborât sub zero grade, fiind însoţite de un vânt rece. Temperaturile foarte scăzute au transformat zăpada în gheaţă, iar drumurile au devenit periculoase, din cauza poleiului. Vremea continuă să se răcească, dar săptămâna viitoare este progonozată o ameliorare.