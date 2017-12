Gheorghe Hagi: „Am primit goluri foarte uşor, din faze fixe, iar acest lucru a făcut diferenţa”

Plecată cu optimism în Belgia, pentru primul meci oficial în cupele europene, formaţia FC Viitorul a suferit, joi seară, o corecţie severă în confruntarea cu echipa belgiană KAA Gent, scor 0-5 (S. Mitrović 16, Coulibaly 37, 50, Depoitre 56, Renato Neto 66). Un rezultat care nu-l poate mulţumi pe Gheorghe Hagi, dar managerul tehnic al Viitorului a ţinut să remarce faptul că echipa constănţeană a vrut să joace fotbal şi nu s-a cantonat în apărare.

„A fost un meci frumos, cu multe goluri, în care ne-am creat şi noi ocazii în prima repriză, însă am primit goluri foarte uşor, din faze fixe, iar acest lucru a făcut diferenţa. După aceea era normal ca echipa să acuze şocul, iar în repriza a doua totul s-a greşit. Am întâlnit o echipă foarte bună şi pragmatică, aceasta fructificând momentele importante. Lucrul bun cu care rămânem este că nu ne-am apărat şi am ieşit la joc pentru că am vrut să jucăm fotbal. A fost un test foarte bun, din care trebuie să învăţăm şi să creştem pe viitor”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul partidei de pe „Ghelamco Arena”.

ŢÎRU A FOST TRANSPORTAT LA SPITAL

Viitorul a încheiat meciul de la Gent în zece jucători, fundaşul Bogdan Țîru suferind, în min. 79, o comoţie, după ce a primit o lovitură la cap din partea mijlocaşului Renato Neto. După ce a leşinat pe teren, Ţîru şi-a revenit, dar a fost transportat la spital pentru investigaţii.

Returul cu Gent va avea loc joi, 4 august, de la ora 21.15, pe terenul Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Dar până atunci, pentru Viitorul urmează confruntarea cu FC Steaua Bucureşti, duminică seară, de la ora 20.30, tot pe teren propriu.

