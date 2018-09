Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul: „Am crezut până la sfârşit că putem întoarce rezultatul”

Pentru FC Viitorul, partida de duminică, de la Cluj-Napoca, câştigată cu scorul de 2-1 (Voduţ 86, I. Hagi 90+1-pen. / Ţucudean 54) de formaţia constănţeană, a fost una în care revenirea din final a adus bucuria în tabăra oaspeţilor. Cele trei puncte obţinute permit Viitorului să rămână în apropierea podiumului, echilibrul din acest start de campionat făcând extrem de important orice punct pierdut sau câştigat. Cel mai bun exemplu este chiar surprinzătoare înfrângere a trupei de pe Litoral din prima etapă, 0-1 cu nou-promovata Dunărea Călăraşi, care a împiedicat-o pe Viitorul să fie acum pe locul secund în clasament.

„Fericire. Trei puncte importante, muncite. Am crezut până la sfârşit că putem să întoarcem rezultatul. Aşa e fotbalul. Sunt momente şi oportunităţi. Inspirat în schimbări. Cei care au intrat au adus ce trebuie, un plus, atât mental, fizic şi tehnic, au făcut diferenţa. Cred eu că chimbările pe care le-am făcut noi au fost mult mai bune decât ale lor şi acest lucru ne-a adus victoria. O victorie mare, care ne aduce încredere pentru viitor. Echipa să capete încredere, pentru că este foarte tânără. Bravo, Voduţ. Cred că victoria este a lui. El a fost în carantină un an şi ceva. Pentru el acest gol e foarte important, iar pentru noi cred că avem nouarul pe care ni-l doream, îl căutam. Trebuia să vină şi acest moment pentru el”, a declarat Gheorghe Hagi.

Managerul tehnic al Viitorului a fost mulţumit de jocul prestat de echipa sa, dar recunoaşte că mai sunt multe de pus la punct, mai ales în defensivă, pentru a avea rezultate şi mai bune. „Toţi au făcut un meci foarte bun. Creştem de la meci la meci. Sper să facem lucruri frumoase. Pe plan ofensiv suntem pe primul loc, dar avem un defect mare, în jocul defensiv trebuie să stăm mult mai bine. Acum merg mulţi jucători la loturile naţionale. Am mulţi copii, trebuie să produc, să mai scoatem jucători pe piaţă, o să muncim în continuare. Un club formator”, a mai spus Gică Hagi, care îşi va lua o săptămână de vacanţă pentru a sta împreună cu soţia: „Mă mai plimb şi eu. Trebuie să-mi scot şi eu nevasta, nu numai în cantonament, numai în trening”.