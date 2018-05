Gică Hagi: „Când vrei să joci fotbal şi nu eşti lăsat...”

La conferinţa de presă desfăşurată vineri seară, după încheierea meciului FC Viitorul - Astra Giurgiu, scor 1-1 (Drăguş 76 / Abang 3), în etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1, managerul tehnic Gheorghe Hagi a solicitat să nu i se adreseze întrebări şi a vorbit despre lucrurile care l-au nemulţumit după modul în care au decurs ostilităţile în confruntarea de la Ovidiu.

„Vreau să fac act de prezenţă, pentru că altfel o să fiu amendat (n.r. - în cazul absenţei de la flash-interviu şi de la conferinţa de presă). Am văzut la televizor lucruri care mă nemulţumesc. Când ai opt jucători sub 21 de ani şi domini în halul acesta adversarul... Când vrei să joci fotbal şi nu eşti lăsat, chiar şi de arbitrii. I-a depăşit viteza de joc. Sportul e sport. Dacă vreţi să mergem înainte, gândiţi-vă la ce aţi văzut în seara asta (n.r. - vineri). Dacă nu, în ce lume suntem? În a doua, în a treia. Poate o să ajungem în a cincea. În loc să jucăm fotbal, să lăsăm fotbaliştii să joace, noi vrem să stăm pe jos, să jucăm trei minute. Eu sunt liniştit, obiectivul e îndeplinit. În ce direcţie să mergem? Ce vreţi să facem? Spun că ce a jucat Viitorul. Cine joacă aşa fotbal cu jucători născuţi ’98, ’99? Păi uitaţi-vă la meci, de câte ori am dus mingea în careu, ce pase, ce combinaţii. E prea mult. Poate nu înţeleg eu. Sau România e altceva şi e greu să înţeleg”, a spus Gică Hagi, care a încheiat cu un semnal de alarmă cu privire la modul în care arbitrii aplică regulile jocului: „Am văzut echipele româneşti, inclusiv a mea, cum au suferit afară. Trebuie să încurajăm viteza de joc. Arbitrii au făcut ce au vrut, dar nu să meargă jocul, să treacă timpul. Mulţumesc, seară bună, nu-mi puneţi întrebări, că sunt la cald. Asta e, mergem înainte. În continuare o să încercăm să jucăm fotbal. Echipa mea atacă, aleargă. Poate se spune la televizor cât aleargă echipa mea. Nu vreau să zic prea multe, pentru că sunt prea cald. Eu merg pe drumul meu şi vedem unde ajungem”.

GIGI MULŢESCU, MULŢUMIT DE PUNCTUL OBŢINUT

De cealaltă parte, antrenorul Astrei, Gheorghe Mulţescu, a recunoscut dominarea Viitorului după un prim sfert de oră în care echipa sa a ameninţat poarta lui Cojocaru, iar punctul obţinut păstrează speranţele echipei din Giurgiu într-o clasare pe locul 4 la finalul campionatului. „Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu. Un adversar cu jucători tineri, cu calitaţi tehnice foarte bune, cu trasee care s-au văzut în teren. Puteam să avem doi sau trei la zero până în minutul cincisprezece, după care Viitorul a dominat jocul. Ce va fi, vom vedea. Echipa a fost împinsă de jocul Viitorului şi am apărat rezultatul. Noi avem presiunea locului patru. Viitorul are un meci mai accesibil cu Iaşi, dar nimic nu este imposibil. Ne jucăm şi noi şansa”, a spus Gigi Mulţescu, aflat la meciul cu numărul 300 pe banca tehnică a unei echipe din primul eşalon al fotbalului românesc.