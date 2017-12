Gică Hagi, mulțumit de evoluția Viitorului din meciul cu Gaz Metan

FC Viitorul, campioana en titre a României, a pornit ca din pușcă în sezonul 2017-2018 din Liga 1 la fotbal. Partida din prima etapă a campionatului, disputată luni seară, pe terenul „Central” din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, a adus și prima victorie în actualul campionat pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, 3-0 (A. Chițu 31, Cr. Ganea 36, Țucudean 62) cu Gaz Metan Mediaș. Managerul tehnic al formației constănțene a fost mulțumit de rezultatul final și de evoluția echipei, însă accidentarea mijlocașului Carlo Casap din startul partidei a fost lucrul care l-a dezamăgit pe Gică Hagi.

„Sunt fericit, pentru că am făcut un meci bun. Am început anul așa cum trebuie. Un joc reușit, din toate punctele de vedere, și ofensiv, și ca atitudine defensivă, jocul fără minge. Nu am ce să zic. Am marcat goluri, am reușit faze frumoase. E bine, sunt fericit, dar sunt supărat, dezamăgit de Casap, care a avut ghinion. Sperăm să nu fie atât de grav și să-l refacem foarte repede. Doar acest lucru a fost negativ. Era în formă mare, juca bine. Din păcate, are ghinion. Vom vedea”, a spus Gică Hagi, care a remarcat și evoluțiile noilor veniți, Marius Constantin și Ovidiu Herea.

Jucătorii Viitorului care au evoluat contra lui Gaz Metan Mediaș au efectuat marți dimineață o ședință de refacere. Programul a cuprins o alergare pe gazonul stadionului „Central” al Academiei Hagi, după care au trecut pe mâna fiziokinetoterapeutului Paul Ciocănescu și a maseurilor Daniel Stoian și Cosmin Ghiorghe. Principalul obiectiv în acest moment pentru staff-ul tehnic este prospețimea jucătorilor, mai ales că va urma o perioadă extrem de dificilă, în următoarele 35 de zile campionii având programate 11 partide oficiale: șapte în Liga 1 și patru în Cupele Europene.

Luni seară, în ultimul meci din prima etapă a Ligii 1, FC Botoșani și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1 (Burcă 31 / Hoban 10).

În etapa a doua, FC Viitorul va înfrunta în deplasare, sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21.00, pe CFR Cluj. Se anunță un duel extrem de interesant între antrenorii Gheorghe Hagi și Dan Petrescu, un test deosebit de important pentru echipa constănțeană înaintea partidei din manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar din UEFA Champions League, programată săptămâna viitoare, la Ovidiu.

