Gică Hagi, mulțumit de prestația jucătorilor săi în partida cu Gent

Fără șanse de calificare după eșecul dur din Blegia, scor 0-5, FC Viitorul a făcut un joc bun în returul cu formația belgiană KAA Gent, din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, disputat joi seară, pe stadionul central din cadrul Academieie de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Astfel, la primul meci european de pe teren propriu din istoria clubului, echipa lui Gheorghe Hagi a obținut un rezultat de egalitate, 0-0. „După primul meci, a trebuit să fac ceva schimbări, cu toate riscurile, pentru că au fost și jucători accidentați și am dat șansa tinerilor să joace și să simtă nivelul unui partide internaționale. Mă bucur mult pentru ei. Am făcut un joc foarte bun, ne-am luptat de la egal la egal cu o echipă puternică. Am învățat mult din greșelile de la Gent. Cea mai mare a fost că am ieșit la joc împotriva unei formații mai puternice decât noi. Este un rezultat bun, chiar dacă îmi pare rău că nu am marcat. Noi suntem un club tânăr și trebuie să fim bucuroși și fericiți că am jucat în cupele europene. Nu am avut presiune și lumea trebuie să se gândească la noi ca un club formator, cu cea mai bună academie din țară. Mai avem mult de muncă, dar să nu uităm că am avut un căpitan de 19 ani, un alt titular de 18 ani și am mai băgat unul de 18 ani. Ne-am ridicat la înălțimea adversarului și am stat foarte bine defensiv”, a spus managerul tehnic al grupării de pe litoral.

„Când joci în deplasare este mai dificil, dar i-am rugat pe jucători să înscrie măcar un gol. Nu am reușit, nu am tras niciun șut pe poartă, dar măcar nici nu am primit”, a spus antrenorul echipei belgiene, Hein Vanhaezebrouck.

Constănțenii au abordat disputa cu Gent cu echipa secundă, Gică Hagi menajându-și astfel titularii pentru întâlnirea cu Gaz Metan Mediaș, programată duminică, de la ora 18.30 (în direct la Digis Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), în deplasare, în etapa a 3-a Ligii 1. „Am jucat și cu gândul la Mediaș, pentru că este o deplasare grea, împotriva unei echipe care joacă bine acasă. O să fie dificil, dar vrem să câștigăm”, a explicat Gică Hagi.

