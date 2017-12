Gică Hagi, mulţumit după victoria cu Astra

FC Viitorul a câştigat, duminică, scor 1-0 (R. Marin 58), meciul disputat pe teren propriu cu Astra Giurgiu, campioana României, în etapa a 11-a din Liga 1, iar Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formaţiei de pe Litoral a declarat, la final, că a contat mai mult rezultatul decât jocul echipei din Constanţa. În urma acestui rezultat, Viitorul a acumulat 20 de puncte şi se menţine pe podium.

„Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, experimentată, periculoasă. Am pregătit meciul ca atare, conta mai puţin jocul, conta rezultatul. Ne-a ieşit totul. Am schimbat şi formula de joc cu o oră înainte de meci. Am făcut asta în funcţie de ei. Cu noroc, astăzi am câştigat. Am luptat cu o echipă bună. Echipa este în creştere. Suntem mult mai stabili, dominăm sistemele mai bine. Unii jucători şi-au găsit poziţia pe teren. Suntem într-un moment bun şi sper să ne bucurăm cât mai mult. Viitorul totdeauna va fi o echipă care propune jucători. Suntem un club tânăr. Obiectivul nostru este să ne vedem la anul în prima ligă”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport, după încheierea partidei. A fost primul succes al „Regelui” în faţa lui Marius Şumudică, în şase întâlniri directe ca antrenor.

Gică Hagi a adăugat că aşteaptă în continuare un răspuns din partea lui Andrei Vochin cu privire la modul în care a fost tratat Ianis Hagi, iar referitor la o posibilă întrevedere cu preşedintele FRF. Răzvan Burleanu, a spus că programul şi-l face singur şi se întâlneşte cu cine vrea, când vrea.

De cealaltă parte, antrenorul Marius Şumudică a declarat, la Dolce Sport, că echipa sa nu merita să piardă meciul cu Viitorul şi că sunt probleme la echipă din toate punctele de vedere. „Am făcut un joc bun, dar n-am avut noroc. Am întâlnit o echipă odihnită. Noi de duminica trecută am jucat trei meciuri. Nu e uşor. Viitorul a avut un şut periculos şi a dat un gol. Nu a fost o diferenţă de valoare. Noi în prima repriză am avut ocazia imensă a lui Ioniţă. Sunt probleme la echipă din toate punctele de vedere şi se pare că începem să compromitem sezonul”, consideră Şumudică.

Citeşte şi:

„Regula celor trei extracomunitari” aplicată jucătorilor de la Academia Hagi şi Viitorul