Gică i-a luat lui Gigi și titlul, și banii, și punctele!

Două dintre echipele care s-au luptat pentru titlul de campioană a României până în ultima etapă din sezonul trecut, FC Viitorul și FCSB, s-au întâlnit sâmbătă seară, la Ovidiu, în etapa a 9-a din Liga 1 la fotbal. Duelul direct dintre campioana și vicecampioana României poate fi socotit ca derby-ul rundei, chiar dacă derby-ul de clasament este CFR - Craiova. Contrar așteptărilor, pentru că vânzarea masivă de jucători făcută în vară de Viitorul (R. Benzar, Nedelcu și Coman au ajuns chiar la FCSB!) și startul ratat de campionat al constănțenilor făceau din bucureșteni favoriți siguri la victorie, partida le-a revenit gazdelor, scor 1-0, prin golul marcat de brazilianul Eric, în minutul 31, cu un șut superb de la distanță.

Aflată în mare criză de puncte, FC Viitorul s-a autodepășit în fața singurei echipe românești rămase în Cupele Europene și a produs FCSB-ului prima înfrângere din acest campionat! Cu o apărare sigură și mult mai bine organizată în teren decât adversara sa, Viitorul a controlat disputa de la Ovidiu, în ciuda valorii individuale superioare a jucătorilor bucureșteni. Ba scorul putea să fie chiar mai mare dacă Drăguș nu rata incredibil pe final, singur cu portarul! Să mai spunem că FCSB a cerut două lovituri de la 11 metri în prima repriză, pentru un presupus henț în careu comis de Mladen și o cădere teatrală a lui Budescu, care a primit galben pentru simulare.

„Am jucat direct, n-am jucat din spate, cred că i-am surprins cu asta. Ne-am autodepășit pentru că am avut în față una dintre cele mai bune echipe din campionat. Avem momente când nu jucăm, dar ne revenim, avem talent. Noi pierdem jucători, dar rămânem omogeni”, a declarat Gheorghe Hagi după meci.

„Am jucat cu campioana României, chiar dacă a pierdut mulţi jucători. Când intri relaxat pe teren și n-ai agresivitate, nu joci ca echipă și joci doar pentru tine, e normal să apară un astfel de rezultat. Eu sunt vinovat, pentru că n-am putut să-i fac pe jucători să înțeleagă că acesta este un meci foarte important. Dacă vom juca așa cu Plzen (n.r. - joi, în Europa League), vom lua cinci goluri”, a spus și Nicolae Dică, antrenor la FCSB.

Au evoluat formațiile:

FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - D. Lopez, Țîru, Horj, Cr. Ganea - Cicâldău, Mladen, Vînă (68 Drăguș) - Eric (76 De Nooijer), Țucudean (62 A. Ciobanu), A. Chițu.

FCSB (antrenor Nicolae Dică): A. Vlad - Enache (46 Golofca), Planic, Bălașa, Momcilovic - Pintilii, J. Morais - D. Man (67 Fl. Coman), Budescu (46 Teixeira), Tănase - Alibec.

Rezultatele și programul etapei a 9-a din Liga 1:

FC Botoșani - Astra Giurgiu 1-3 (L. Buș 31 - R. Moise 44, Belu 71, Balaure 86)

Juventus București - CSM Poli Iași 2-2 (Dzalamidze 3, Măzărache 33 - Platini 18, A. Cristea 27) - s-a jucat la Ploiești

FC Viitorul - FCSB București 1-0 (Eric 31)

Duminică 10 septembrie

ora 18.00: ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe - FC Voluntari (stadion Tineretului, Brașov)

ora 20.30: CFR Cluj - CS Universitatea Craiova

Luni 11 septembrie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna

ora 20.30: FC Dinamo București - ACS Poli Timișoara (stadion Dinamo, București)

Toate partidele sunt televizate în direct pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament:

1. CFR Cluj 19p (golaveraj: 16-5)

2. CS Universitatea Craiova 18p (11-3)

3. Astra Giurgiu 18p (13-6)

4. FCSB 18p (12-7)

5. FC Botoșani 16p (14-10)

6. FC Dinamo București 15p (12-6)

7. ACS Poli Timișoara 13p (9-9)

8. FC VIITORUL 11p (6-7)

9. CSM Poli Iași 10p (6-10)

10. ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe 9p (7-12)

11. FC Voluntari 8p (8-12)

12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-16)

13. Juventus București 3p (6-15)

14. Concordia Chiajna 2p (5-11)

