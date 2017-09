FC Viitorul înfruntă FCSB, pe teren propriu

Sâmbătă, cu începere de la ora 20.30, pe terenul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” va avea loc meciul FC Viitorul - FCSB, contând pentru etapa a 9-a din Liga 1 la fotbal. Partida va opune campioana și vicecampioana României din sezonul trecut, două echipe care s-au luptat pentru titlu până în ultima etapă a ediției 2016-2017. Acum, jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi au ratat aproape complet startul de campionat, iar clubul, după ce a ratat calificarea în grupele ambelor competiții europene inter-cluburi și a vândut cei mai valoroși jucători din lot, se gândește mai mult la evitarea retrogrdaării decât la o puțin probabilă calificare în play-off...

Practic, sâmbătă, la Ovidiu se vor înfrunta o echipă a Viitorului în care vor fi titulari mulți jucători tineri și o combinată a celor două campioane ale României din ultimele două sezoane! Asta pentru că FCSB, după ce a pierdut titlul doi ani la rând în fața echipelor din Giurgiu și din Ovidiu, a preferat să le slăbească pe acestea decât să ajungă la nivelul lor valoric... Bucureștenii vin la Ovidiu cu un lot din care fac parte R. Benzar, Nedelcu, Achim, Tănase și Coman, cărora li se pot adăuga Larie și Bălașa, și ei foști componenți ai Viitorului, cu ani în urmă, dar și Junior Morais, Enache, Budescu, William de Amorim, Filipe Teixeira și Budescu, toți foști la Astra Giurgiu! Pentru FCSB, meciul cu Viitorul reprezintă repetiția generală înaintea partidei de pe teren propriu cu FC Viktoria Plzeň (joi 14 septembrie, ora 22.05), prima din grupele Europa League.

În pauza de două săptămâni dedicată meciurilor echipelor naționale, FC Viitorul s-a despărțit de patru jucători - Marius Constantin, Ovidiu Herea, Andrei Dumitraș și Kevin Boli - și l-a adus pe olandezul Bradley de Nooijer, un fundaș olandez de 19 ani. Formația probabilă a Viitorului: Rîmniceanu - D. Lopez, Țîru, Hodorogea (de Nooijer), Cr. Ganea - Vînă, Mladen, Cicâldău - Eric, Țucudean, A. Chițu.

Programul complet al etapei a 9-a din Liga 1:

Vineri 8 septembrie

ora 20.30: FC Botoșani - Astra Giurgiu

Sâmbătă 9 septembrie

ora 18.00: Juventus București - CSM Poli Iași (stadion Ilie Oană, Ploiești)

ora 20.30: FC Viitorul - FCSB București

Duminică 10 septembrie

ora 18.00: ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe - FC Voluntari (stadion Tineretului, Brașov)

ora 20.30: CFR Cluj - CS Universitatea Craiova

Luni 11 septembrie

ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna

ora 20.30: FC Dinamo București - ACS Poli Timișoara (stadion Dinamo, București)

Toate partidele vor fi televizate în direct pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament:

1. CFR Cluj 19p (golaveraj: 16-5)

2. CS Universitatea Craiova 18p (11-3)

3. FCSB 18p (12-6)

4. FC Botoșani 16p (13-7)

5. FC Dinamo București 15p (12-6)

6. Astra Giurgiu 15p (10-5)

7. ACS Poli Timișoara 13p (9-9)

8. CSM Poli Iași 9p (4-8)

9. ACS Sepsi Sfîntu Gheorghe 9p (7-12)

10. FC VIITORUL 8p (5-7)

11. FC Voluntari 8p (8-12)

12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-16)

13. Concordia Chiajna 2p (5-11)

14. Juventus București 2p (4-13)

