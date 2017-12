Grevă de avertisment la Garda Financiară Constanţa!

Comisarii Gărzii Financiare (GF) Constanţa s-au aflat, ieri, în grevă de avertisment timp de două ore. Ei solicită ministrului de Finanţe respectarea statutului funcţionarului public. Între orele 8:30 - 10:30, reprezentanţii Sindicatului Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP) au încetat lucrul, ca măsură de protest faţă de atitudinea ministrului în raport cu revendicările comisarilor. Potrivit liderului SNFP din cadrul GF Constanţa, Marius Nicolae, comisarii mai cer cer protecţie în activitatea specifică desfăşurată, de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, dotarea necesară pentru exercitarea sarcinilor de serviciu, plata orelor suplimentare, precum şi respectarea instituţiei. La rîndul său, vicepreşedintele SNFP din Garda Financiară, Octavian Mihai, a precizat că cei 35 de comisari activi ai GF Constanţa au susbscris prin semnături la acţiunea de protest. “Problemele noastre sînt legate de proasta salarizare, lipsa unor utilităţi, un sediu neadecvat pentru activitatea desfăşurată, dar şi de lipsa unei legislaţii puse la punct. Nemulţumirile noastre nu sînt de ieri, dar sperăm ca totul să se rezolve şi să nu se ajungă la grevă generală”, a adăugat vicepreşedintele SNFP Constanţa.

Potrivit liderului sindicaliştilor, comisarii trebuie să meargă pe teren cu cinci autoturisme pe care le are în dotare instituţia, fiind nevoiţi să utilizeze, de cele mai multe ori, propriile autoturisme. Referindu-se la greva de avertisment a comisarilor financiari, şeful Comisariatului Regional al GF Constanţa, comisar-şef Cristian Radu, s-a arătat de acord cu solicitările sindicaliştilor, dar nu şi cu forma de protest aleasă de aceştia: “Doresc să se schimbe ceva în cadrul acestei instituţii şi sînt de acord cu statutul comisarului de Gardă Financiară, însă nu mă pot pronunţa, întrucît nu îmi permite funcţia pe care o deţin. Mai mult, consider că ne pierdem timpul cu acţiunile de protest, întrucît problemele se pot rezolva şi altfel, nu numai prin grevă“. Dacă revendicările sindicaliştilor nu vor fi soluţionate, comisarii ameninţă că, începînd cu data de 30 noiembrie 2006 vor bloca activitatea Gărzii Financiare în toată ţara, printr-o grevă generală pe termen nelimitat. Liderul SNFP, Sebastian Oprescu, a declarat, ieri, că cele 400 de echipe de control ale Gărzii Financiare de la nivel naţional sînt foarte puţine pentru verificarea a peste 620.000 de agenţi economici şi a altor cîteva sute de mii de persoane fizice autorizate să efectueze acte de comerţ. El a amintit şi despre restanţele de plată pentru efectuarea de către angajaţi a 300.000 de ore suplimentare numai anul trecut. Liderul FNSP a spus că angajaţii GF plătesc din banii proprii deplasările de control prin ţară. În luna mai a acestui an, după ce au mai intrat odată în grevă de avertisment, comisarii GF au declanşat greva generală, pentru prima dată în istoria de 15 ani a instituţiei.