• 881 în zona europeană

Centrul European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (ECDC) înregistra, ieri, 881 de cazuri mortale de gripă cu virus A/H1N1 în UE şi ţările membre EFTA (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb), cu 23 mai multe decât în ziua precedentă, potrivit noului bilanţ publicat pe site-ului instituţiei. Noi cazuri au fost înregistrate în Danemarca, Franţa, Lituania, Marea Britanie, Polonia şi Portugalia, în timp ce numărul ţărilor afectate a rămas constant, la 29. ECDC a înregistrat, de asemenea, 115 decese în zona limitrofă UE şi EFTA.

• O femeie însărcinată a murit la Budapesta

O femeie însărcinată în luna a şasea a decedat, ieri dimineaţă, după ce a primit tratament împotriva virusului A/H1N1 la o clinică a Universităţii Semmelweis din Budapesta. Vineri, femeia a fost supusă unui tratament care i-a salvat viaţa, iar medicii au reuşit să o stabilizeze, dar starea ei s-a agravat luni. Virusul i-a atacat inima şi rinichii şi femeia respira cu ajutorul aparatelor, a precizat clinica. O altă femeie însărcinată, care prezintă simptome ale gripei cu virus A/H1N1, se află sub tratament la clinica Semmelweis şi este într-o stare critică, a adăugat universitatea. Starea unei a treia femei însărcinate aflată sub tratament într-un spital din Gyor, în nord-vestul Ungariei este de asemenea critică, a precizat, luni, spitalul. Autoritatea Naţională pentru Sănătate a anunţat, luni, trei decese provocate de gripa A/H1N1 în Ungaria. Toate trei sunt ale unor pacienţi bărbaţi, în vârstă de 18, 52 şi 83 de ani.

• Trei decese şi 77 de îmbolnăviri în Transnistria

Regiunea separatistă transnistreană înregistrează trei decese cauzate de gripa de tip A/H1N1 şi 77 de cazuri de îmbolnăvire. O persoană a decedat la Tiraspol de gripă porcină, iar alte două în raionul Slobozia. În ultima săptămână, în regiunea transnistreană a crescut riscul infecţiilor virale acute, categoria cea mai vulnerabilă la această boală fiind copiii. Potrivit Departamentul Învăţământului Public din Tiraspol, circa 300 de elevi au prezentat simptome de gripă. Şeful Departamentului, Eugen Kakhanovschi, a declarat că deocamdată nu se pune problema închiderii şcolilor, doar 33 clase fiind în carantină. Însă, dacă situaţia va continua să se înrăutăţească, instituţiile de învăţământ ar putea fi închise.

• Scad cazurile de infectare cu virusul A/H1N1 în SUA

Tendinţa de scădere a numărului de infecţii cu virusul gripal A/H1N1 continuă în SUA pentru cea de-a patra săptămână consecutiv şi după o lună de creştere puternică a acestora, potrivit ultimelor statistici federale publicate ieri. În pofida acestui recul al numărului cazurilor de infecţii în întreaga ţară, numărul de vizite la medic legate de contaminarea cu virusul gripal A/H1N1 rămâne încă ridicat, subliniază Centrele federale de control şi prevenire a bolilor (CDC), în ultimul lor buletin pentru săptămâna 15-21 noiembrie. În această perioadă, 32 de state au menţionat un număr extins de cazuri, comparativ cu 43 de state în decursul săptămânii precedente şi 48 în octombrie, precizează CDC. Nivelul de mortalitate pediatrică (la persoanele sub 18 ani) cauzată de gripa cu virus A/H1N1 rămâne ridicat în timpul săptămânii 15-21 noiembrie, cu 27 noi cazuri de deces confirmate de laboratoare, ceea ce ridică numărul cazurilor la 198, de la apariţia acestui nou agent patogen în aprilie, în SUA. Spitalizările cauzate de virusul A/H1N1 au continuat să fie numeroase în timpul acestei săptămâni, cu nivelul cel mai ridicat înregistrat la copiii cu vârste cuprinse între zero şi patru ani. \"Aproape toate virusurile A/H1N1 analizate până în prezent continuă să fie identice tulpinii A/H1N1 identificate în aprilie\", iar \"toate aceste virusuri rămân sensibile la antiviralele oseltamivir (Tamiflu) et zanamivir (Relenza), cu rare excepţii\", anunţă CDC pe site-ul lor, nemenţionând nici un caz de mutaţie a virusului. Primele două cazuri de mutaţii ale virusului gripal A/H1N1, identice cu cele semnalate anterior în Norvegia, au fost identificate în Franţa săptămâna trecută, la pacienţii care au decedat. Dar autorităţile sanitare au dat asigurări că nu au observat deocamdată nici un semn de răspândire a acestui virus mutant. În pofida scăderii numărului cazurilor de infectare, tendinţă care durează de patru săptămâni consecutive, CDC nu evocă deocamdată posibilitatea ca pandemia să-şi fi atins apogeul. Doctorul Anne Schuchat, directoare a centrului naţional de imunizare din CDC, a declarat recent, în cadrul unei conferinţe de presă, că este \"imposibil să se prezică ce se va întâmpla în cursul următoarelor săptămâni sau luni şi dacă acest declin va persista\". Ea a subliniat că, \"în cazul epidemiilor de gripă sezonieră precedente au fost observate multiple creşteri şi scăderi ale numărului de cazuri\". Ea a amintit, de asemenea, că, în timpul pandemiei de gripă din 1957, un al doilea val de infecţii s-a produs după data de 1 ianuarie, cu o mortalitate importantă. Din această cauză, \"am putea avea încă săptămâni şi luni cu numeroase cazuri de gripă A/H1N1 în faţa noastră\", a avertizat ea. Referitor la numărul de decese, CDC explică faptul că numărul confirmat de analizele de laborator din diversele ţări subestimează în mare măsură realitatea. CDC au publicat în urmă cu câteva săptămâni estimări bazate pe un model informatic, care oferă o idee mai exactă asupra nivelului mortalităţii provocate de acest virus. Este vorba despre aproximativ 3.900 de decese, dintre care 540 de decese în rândul copiilor, de la apariţia noului agent patogen în aprilie şi până la sfârşitul lunii octombrie. Cu titlu comparativ, gripa sezonieră provoacă anual moartea a 36.000 de americani.