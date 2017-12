Groapa de gunoi din Murfatlar va fi înlocuită cu o pădure

Marile mormane de gunoi din județ, adică focarele de infecție de la periferia orașelor constănțene, în care s-au strâns toate deșeurile produse în aceste localități timp de zeci de ani, nu mai există. Asta grație unui proiect european derulat de Consiliul Județean Constanța (CJC), ce are în vedere crearea unui sistem de gestionare a deșeurilor mai bine pus la punct, demn de o țară europeană. Autoritățile județene au oficializat, miercuri, închiderea depozitului neconform din Murfatlar. La eveniment a participat și ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica. El a lăudat sistemul de management al deșeurilor aplicat în Constanța, despre care a recunoscut că este mult mai avansat decât în alte județe. „Constanța are o administrație publică eficientă, care este cu mult înainte față de cele din alte județe, unde autoritățile încă plimbă gunoaiele dintr-o parte într-alta”, a spus ministrul. La rândul său, vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a spus că acesta este unul dintre cele mai mari proiecte de mediu realizate de CJC. „În total, valoarea întregului proiect (260 de milioane de lei - n.r.) face cam cât două bugete ale CJC. Fără bani europeni nu am fi putut să îl realizăm, dar trebuie să recunoaștem că am fost ajutați de autoritățile centrale”, a declarat Dragomir.

LUCRĂRI COMPLEXE Închiderea gropilor de gunoi a fost doar o primă etapă în acest proiect, care presupune, printre altele, și construirea mai multor stații de sortare, transfer, tratare și reciclare a deșeurilor. Operațiunea de desființare nu a fost deloc ușoară, mai ales pentru că gropile erau întinse pe suprafețe cuprinse între 1,5 și 4 hectare. După acoperirea deșeurilor la doi metri sub pământ, au fost montate și sisteme de drenare a apei de suprafață, de captare a gazelor poluante emanate de deșeuri și a lichidelor scurse. Terenurile fostelor depozite vor fi supravegheate timp de doi ani, după care în zonă se vor amenaja fie parcuri, fie pășuni, fie păduri. „Ne-am propus ca, de îndată ce ne va permite solul, să plantăm mai mulți copaci în această zonă. Chiar ne-am gândit să începem să plantăm câțiva puieți pe marginea terenului, unde solul nu a fost afectat de poluare. Deșeurile care erau aduse la noi vor fi mutate la depozitul ecologic de la Costinești”, a afirmat primarul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu.

VIZITĂ LA „BISERICUȚELE DE CRETĂ” Pentru că tot se afla în Murfatlar, ministrul Fondurilor Europene a profitat de ocazie și a făcut o scurtă vizită la ansamblul rupestru format din cunoscutele biserici de cretă. Cu toate că este un monument unic, situl arheologic nu se află în cea mai bună stare. Atât reprezentanții autorităților locale, cât și cei ai administrației județene au amintit de numeroasele încercări eșuate de a reabilita monumentul. Ministrul Marius Nica i-a încurajat pe liderii CJC, dar și pe primar să încerce să obțină fonduri europene pentru restaurarea și reintroducerea în circuitul turistic a monumentului.

