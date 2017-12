Grupe echilibrate la Trofeul „Telegraf“

11:17:54 / 26 Ianuarie 2017

SSC FARUL NU E "Farul"

Iar manipulati si prostiti lumea? Nu are nici o legatura SSC cu FC. Va place voua sa va imbatati cu apa rece!. Sunt fost farist si nu concep ca echipa mea de suflet sa fie batjocorita in acest hal. Nici stadionul si nici stema nu e a Farului nostru. Asta e echipa galeriei si nu reprezinta nimic nici macar pt cartierul in care joaca. O sa fiti injurati la fiecare meci si nu pt ca sunteti de la Performer, ci pt ca murdariti internetul cu minciuni. Sunteti o adunatura de tristi!