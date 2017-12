„Gură de oxigen“ pentru FC Farul

10:16:40 / 08 Iunie 2016

Tot in moarte clinica suntem . Dacă rămânem cu Giani tot la faliment ne ducem . Are datorii la 106 persoane: jucatori ,antrenori,muncitori. !!!!!! Pai el plătește 1,2,3 salarii intr-un an si apoi numai da bani . Acești oameni nu au familii,cum se descura . Bai Giani ,tu dacă erai in locul lor ,munceai si nu erai plătit ce făceai șmechere? Dar chiar nimeni nu se sesizează !!!!! Autorităților face-ți ceva si nu-l mai lăsați sa distrugă farul . Un oraș mare ,cu oameni potenți, chiar nu va e mila cum arată stadionul ..... Faceți un stadion frumos sa aducem si nationala aici . Rușine sa ne fie ,ca nebatem joc de sport. Nu avem stadion , nu avem sala ,dar in campanii toți dam di gura ,ca ne pasa de oraș si de oameni . Treziți-va constănțeni si faceți ceva ptr sportul constanțean . Ne fac de ras o grămada de comune ,care si-au făcut o seri de baze sportive .........