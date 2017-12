Gura păcătosului...

17:57:23 / 03 Februarie 2014

MARI ANALISTI POLITICI

Vad numai minti lumninate de analisti politici.Cuplet al lui Tanase de acum peste 70 de ani, de o actualitate descurajantă !!! Constantin Tănase, "Şi cu asta ce-am făcut?" ... Ne-am trezit din hibernare Şi-am strigat cât am putut: Sus Cutare! Jos Cutare!? Şi cu asta ce-am făcut? Am dorit, cu mic, cu mare, Şi-am luptat, cum am ştiut, S-avem nouă guvernare? Şi cu asta ce-am făcut? Ca mai bine să ne fie, Ne-a crescut salariul brut, Dar trăim în săracie? Şi cu asta ce-am făcut? Ia' corupţia amploare, Cum nicicând nu s-a văzut, Scoatem totul la vânzare? Şi cu asta ce-am făcut? Pentru-a câştiga o pâine, Mulţi o iau de la-nceput, Rătăcesc prin ţări străine? Şi cu asta ce-am făcut? Traversăm ani grei cu crize, Leul iar a decăzut, Cresc întruna taxe-accize? Şi cu asta ce-am făcut? Totul este ca-nainte, De belele n-am trecut, Se trag sforile, se minte, Şi cu asta ce-am făcut? Se urzesc pe-ascuns vendete, Cum nicicând nu s-a văzut, Ţara-i plină de vedete, Şi cu asta ce-am făcut? Pleacă-ai noştri, vin ai noştri! E sloganul cunoscut; Iarăşi am votat ca proştii, Şi cu asta ce-am făcut?