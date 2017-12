Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că „găurile negre” lăsate în urmă de Guvernul Boc „dacă le punem cap la cap, reprezintă bugetul României pe un an de zile”, deci „un an de zile, nu ar trebui să mai existe România, ci doar să plătim facturile din 2010 şi 2011”. O asemenea declaraţie ar lăsa pe oricine fără replică. De altfel şi Ponta a recunoscut că nici în cele mai negre coşmaruri nu s-a gândit că va găsi atâtea găuri negre. El a dat şi câteva exemple în acest sens. Astfel, pentru taxa de clawback Guvernul are de plătit 300 milioane de euro, la Hidroelectrica un miliard de euro, iar pentru taxa auto statul român are de plătit oamenilor 400 milioane de euro încasaţi ilegal în 2011 de către Guvernul Boc.

BĂTAIA DE JOC Totodată, Ponta spune că „Ministerul Justiţiei are contul blocat pentru că 500 milioane de euro, prin hotărâri definitive şi irevocabile pe care fostul ministru nu le-a plătit, i-a tot dus cu zăhărelul pe magistraţi”. În context, şeful Executivului a reafirmat că „o să pierdem bani europeni pentru că în 2010, 2011 şi 2012 Botiş, Lăzăroiu şi Sulfina Barbu şi-au bătut joc de fondurile europene”. Victor Ponta spune că deşi sunt nenumărate aceste găuri negre, Guvernul face eforturi pentru a le îndrepta, însă nu i se pare corect: „Alte guverne au mâncat şi noi plătim!”. Un asemenea jaf toxic a ajuns să sufoce viaţa unei întregi ţări, la proporţii colosale, în timp ce foştii guvernanţi, în frunte cu Boc, Băsescu, Videanu sau alde Udrea, se străduiau să afirme cu convingere că albul e negru şi negrul e alb.