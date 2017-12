Hagi așteaptă ca FC Viitorul să se autodepășească în disputa cu vicecampioana

Sâmbătă, cu începere de la ora 20.30, pe terenul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” va avea loc meciul FC Viitorul - FCSB, contând pentru etapa a 9-a din Liga 1 la fotbal. Partida va opune campioana și vicecampioana României din sezonul trecut, două echipe care s-au luptat pentru titlu până în ultima etapă a ediției 2016-2017. Formația antrenată de Gheorghe Hagi a șchiopătat serios în debutul acestui campionat și este departe de locurile calificante în play-off. Tocmai de aceea, pentru că echipa lui se află în criză de puncte, Hagi așteaptă ca tinerii rămași la FC Viitorul să se autodepășească în fața lui Budescu și compania.

„Sperăm să facem un meci foarte bun, pentru că adversarul are un lot valoros. Vom întâlni o echipă foarte bună, cu jucători tehnici și cu viteză, care oricând pot să facă diferența. Trebuie să facem un meci mare, să ne autodepășim, să jucăm foarte bine ca să putem să aspirăm la un rezultat foarte bun, de care avem mare nevoie. Ar fi fantastic să obținem noi victoria. Trei puncte ne-ar urca în clasament și ne-ar da încredere foarte multă. Lotul pe care-l avem în momentul de față este echilibrat, omogen, tânăr, de perspectivă. Sper ca jucătorii să crească la fel de bine ca și în ultimele sezoane. A plecat și Boli, dar a venit Horj. Cred că am făcut un lucru bun, pentru că ne-au intrat și bani în club, dar am luat și un jucător tânăr, de perspectivă. Sper să crească repede și să ne ajute. L-am adus și pe Brad (n.r. - fundașul olandez Bradley de Nooijer), sperăm ca și el să se integreze cât mai rapid. În această pauză am avut timp de odihnă și de refacere, așa că sper ca sâmbătă să iasă un meci foarte bun, așa cum a fost între noi și Steaua totdeauna. Omogenitatea noastră nu am pierdut-o, pentru că tinerii au crescut an de an pe lângă echipa mare. Îl remarc pe Cicâldău, care a crescut foarte mult în această vară, s-a maturizat, s-a consolidat ca jucător important al echipei, a jucat foarte bine și pentru naționala de tineret”, a declarat managerul tehnic al Viitorului.

„Este un meci important pentru noi, jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Avem puncte puține în clasament, însă pauza din campionat a fost benefică, așa că ne-am pregătit foarte bine pentru meciul de mâine. Este adevărat că echipa noastră e slăbită după plecările din această vară, dar în lot există destui jucători care vor să demonstreze că le pot lua locul cu succes. Sâmbătă este un moment în care pot să arate asta și să facă diferența. Ne dorim ca victoria de la Chiajna să constituie un restart pentru Viitorul în acest campionat”, a spus atacantul George Țucudean.

„Am reușit o partidă foarte bună la Chiajna, am controlat jocul de la un capăt la altul și ne dorim ca acel meci să fie restartul nostru, după cum a spus și George. Sperăm să facem un meci bun și sâmbătă, să stăm bine în teren și să obținem victoria, pentru că avem mare nevoie de puncte. Altfel, etapele se duc și pierdem teren în clasament. După cum am început, cu mulți pași greșiți în etapele trecute, obiectivul nostru în acest sezon este să putem termina din nou în primele șase locuri. Sper să creștem în joc de la meci la meci, să tratăm cu seriozitate fiecare partidă, să câștigăm cât mai multe puncte și să revenim în zona primelor locuri. A plecat Boli, un jucător foarte important pentru noi, cu care eu am făcut foarte bine pereche în sezonul trecut, ne-am completat foarte bine. În locul lui a venit Răzvan (n.r. - Horj, de la CFR), care sperăm să dea același randament ca și Boli”, a afirmat fundașul Bogdan Țîru.

HAGI REFUZĂ ȘI POSTUL DE ANTRENOR AL NAȚIONALEI, ȘI FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL FRF!

Întrebat despre traseul echipei naționale de seniori a României, Gheorghe Hagi a răspuns că pe toți ne așteaptă o muncă foarte grea!

„Toată lumea are aceleași sentimente, fie că e jucător, antrenor, ziarist sau spectator! Ne așteaptă o muncă foarte grea, va fi foarte greu de acum încolo, am ajuns unde am ajuns și o să ne coste foarte mult timp să revenim cum eram înainte. Din păcate, e o realitate! La ora actuală se tot vorbește despre cine va fi antrenorul echipei naționale. Eu cred că nu asta e problema cea mai mare! Important este ce dorește România, ce proiect are, la nivel național, o gândire unitară, o gândire puternică, cu obiectiv de performanță foarte mare, acela de a crea o nouă națională, care să fie mai bună decât a noastră (n.r. - generația lui Hagi, cea din anii '90). Altfel pentru mine nu stă niciun proiect în picioare.

E important, e bine să ai un antrenor competitiv și bun la nivelul primei reprezentative, dar fotbalul românesc trebuie să reflecteze foarte tare pe ce drum o luăm, unde vrem să ajungem, care e obiectivul nostru, dacă ne mai dorim să avem echipe naționale competitive, care să se bată de la egal la egal cu tot fotbalul mondial. Uitați-vă ce se întâmplă la vecinii noștri din Iugoslavia, o țară care s-a împărțit, dar și echipele care sunt acum produc în continuare mari jucători. Noi nu producem...

Este nevoie de o strategie importantă, la nivel național, ca să vedem pe ce drum o luăm. Este nevoie de oameni competitivi, care au realizat ceva în viață, nu mai putem să trăim doar din vorbe, să criticăm și să dăm unul în altul. Altfel, vom dispărea din lumea fotbalului.

Am văzut că se dă în jucători, e normal ca și ei să fie criticați, dar ei sunt ultimii de care trebuie să vorbim. Chiar dacă ei mai greșesc, pentru mine ei sunt niște copii. Părinții, ceilalți, trebuie să aibă grijă de tot ce înseamnă fotbalul românesc, nu ei. Ei joacă, ei vor juca foarte bine dacă o să fie manageriați foarte bine, dacă o să ținem la ei, o să-i ocrotim, o să le dăm siguranță, încredere, putere mentală, o să le fim mentori. Chiar dacă jucătorii sunt cei care ajung să facă rezultatele, până să ajungem la ei trebuie să vedem toate componentele. Trebuie să vedem lucrurile aşa cum trebuie, începând de la valoare. Eu sunt prea mic ca să decid eu planificarea cea mare. Totul e politic! Trebuie de sus, guvernul României, oamenii mari trebuie să se gândească la lucruri importante pentru România. De acolo pleacă totul, de acolo se poate crea o strategie importantă, pentru succes.

Am clubul meu, așa că nu poate fi vorba de echipa națională pentru mine, nu pot să încurc borcanele. Pot doar să dau un sfat, dar nu să mă implic. Când n-o să mai am club, o să mă gândesc și la echipa națională, dacă va exista situația asta în viitor. Sau să conduc strategia tehnică la nivel de echipe naționale. Pe termen scurt nu se poate, nu că nu mi-aș dori sau că nu mi-ar plăcea.

Primul care mi-a propus să fiu președinte de club a fost domnul Copos, la Rapid, dar i-am răspuns că îmi place să fiu antrenor. Vreau să rămân la partea tehnică, la munca de jos, pe teren. Nu vizez deocamdată, pe termen scurt și mediu, să fiu în conducere. Poate mai târziu, când voi ajunge și eu la vârsta lui nea Mircea (n.r. - Lucescu, care a împlinit 72 de ani pe 29 iulie), aș putea să mă gândesc la așa ceva. Acum îmi place să fiu antrenor și îmi doresc să pregătesc o echipă de club sau o echipă națională cu care să câștig un trofeu important. Muncesc pentru această șansă și sper să o pot materializa.”

