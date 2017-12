Hagi păstrează suspansul la echipa naţională

“Regele“ Gheorghe Hagi amână verdictul în privinţa postului de selecţioner al reprezentativei de fotbal a României. Ieri, în urma discuţiei avute cu Mircea Sandu, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, Hagi a cerut câteva zile în plus de gândire, după ce apăruse zvonul că ar fi acceptat postul de selecţioner. Nu este vorba de neînţelegeri privind valoarea contractului, Hagi nedorind să preia prima reprezentativă decât după terminarea actualei campanii de calificare la EURO 2012.

„A fost doar o discuţie şi am zis că luni trebuie să ne mai vedem o dată, ca să vedem în ce parte este decizia. Am discutat mai multe aspecte şi vom vedea. Eu mă gândesc că este o situaţie importantă şi încerc să gândesc foarte bine ce decizie voi lua. Nu s-a discutat de o ofertă, ci doar de un lucru. Eu am hotărât să nu mai iau o decizie de pe drum, când lucrurile sunt începute. Nu doresc asta. Nu comentez în plus. Este un aspect delicat şi tocmai de aceea am discutat acum. Cu siguranţă, nu voi prelua o echipă care a început drumul. Vom vedea dacă cei de la federaţie mă vor aştepta. A rămas să mai discutăm. Imediat nu voi fi antrenor, iar până nu se termină campania, nu intră în discuţie“, a declarat Hagi, la ieşirea de la Casa Fotbalului din Bucureşti. Mircea Sandu a spus că aşteaptă răspunsul lui Hagi pînă pe 13 iunie. După demisia lui Răzvan Lucescu, interimatul este asigurat de secundul Ştefan Iovan şi selecţionerul naţionalei de tineret, Emil Săndoi.

Gheorghe Hagi a mai pregătit echipa naţională a României timp de cinci luni, în 2001. A obţinut un succes istoric cu Ungaria, în deplasare, scor 2-0, în preliminariile CM şi un rezultat de egalitate, 1-1 cu Georgia, pe teren propriu. A urmat apoi dubla cu Slovenia, din barajul de calificare, pe care tricolorii au pierdut-o, după 1-2 în deplasare şi 1-1 pe teren propriu.